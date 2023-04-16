Новый закон изменит правила регистрации иностранцев

Министерство внутренних дел Чехии также планирует ввести новую электронную систему для облегчения общения с иностранцами.

Иностранцы из стран ЕС, скорее всего, должны будут регистрироваться, если их пребывание в Чешской Республике превышает 90 дней — Министерство внутренних дел подготовило новый закон о пребывании иностранцев в Чешской Республике.

«Действующий закон довольно старый и претерпел много изменений в связи с европейским законодательством. Он уже был очень неясным», — сказала изданию Právo Павла Новотна, директор Департамента по вопросам миграционной политики МВД Чехии.

Предложение основано на первоначальном законе 1999 года и поправках к нему. Большинство правил в нем сохранилось. Однако он предусматривает обязательную регистрацию граждан ЕС при пребывании в стране более 90 дней и последующую регистрацию в регистре населения. Сейчас иностранцам из стран ЕС не нужно нигде регистрироваться.

«В последние годы стали очевидны серьезные недостатки, прежде всего в связи с пандемией ковида. Многие граждане ЕС не были зарегистрированы, и мы не знали, что они находятся здесь. По нашим оценкам, до 200 000 человек не были зарегистрированы, и этого достаточно», — сказала Новотна.

По ее словам, незарегистрированные жители создают проблему прежде всего для муниципалитетов, которые не могут собирать с них плату или не учитывают их детей в школах.

Согласно предложению, будет также создан так называемый институт гарантов. Под ним будут объединены организации, которые могут подтвердить цель пребывания иностранца, например научные учреждения или работодатели. «Это не совсем новое предложение. Научные учреждения, школы и работодатели известны закону, поэтому субъект гарантирует, что у иностранца есть цель пребывания», — пояснила она.

Поручители по-прежнему должны будут выполнять определенные обязательства, как и сейчас, в частности, они должны будут информировать Департамент по вопросам миграционной политики о любых изменениях. Однако гаранты будут иметь право знать о результатах процедуры получения вида на жительство в соответствии с другим нововведением, а именно цифровизацией.

Департамент по вопросам миграционной политики планирует создать новую электронную систему, в рамках которой все заявители на получение вида на жительство и их поручители будут иметь идентификационные счета.

Строительство новой электронной системы обойдется в 300 миллионов и будет покрыто за счет Национального плана восстановления. «Мы финансируем все подготовительные этапы из фондов ЕС. Однако последующая эксплуатация системы должна будет финансироваться из государственного бюджета», — сказала Новотна.

Последнее нововведение — ограничение представительства иностранцев уполномоченными представителями. В основном это компании или люди, которые представляют большое количество клиентов. Согласно новому закону, повторное представительство иностранцев должны осуществлять только адвокаты или некоммерческие организации, предлагающие бесплатные юридические услуги.

«Некоторые фирмы и частные лица намеренно подают неполные заявления, чтобы мы были вынуждены обратиться за доработкой. Затем они получают за это деньги от иностранцев. Этого мы хотим избежать», — сказала Новотна.

Согласно статистике, в прошлом году в Чехии было зарегистрировано 1,1 миллиона иностранцев, в основном из Украины, Словакии и Вьетнама. Однако новый закон не затронет украинских беженцев, которые подпадают под действие закона о временной защите. Новое законодательство о проживании иностранцев, если оно будет одобрено правительством и парламентом, должно вступить в силу в январе 2026 года.

Источник: novinky.cz

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