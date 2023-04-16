Эксперты назвали сумму минимальной достойной зарплаты в Чехии

63% сотрудников с полной занятостью в Чехии не получают минимальной достойной заработной платы.

Минимальная достойная заработная плата за полный рабочий день, обеспечивающая потребности взрослого с ребенком, досуг и небольшие сбережения, достигла в прошлом году в Чешской Республике 40 912 крон. В Праге она составила 42 776 крон, в основном из-за более высокой стоимости жилья в столице.

Об этом на пресс-конференции рассказали представители организации Platforma pro minimální důstojnou mzdu. В 2021 году минимальная достойная зарплата в регионах составляла 31 146 крон, а в Праге — 36 717 крон. Ее рост в прошлом году был обусловлен в основном высокой инфляцией, так как номинальная заработная плата росла медленнее, чем потребительские цены. Минимальная достойная заработная плата достигла уровня средней заработной платы, которая в прошлом году в Чехии составляла 40 353 кроны.

«Высокий рост цен сосредоточен в области товаров первой необходимости, которые в большей степени влияют на работников с низким уровнем дохода», — отметил экономист Ян Биттнер. Он напомнил, что номинальная заработная плата не покрывает инфляцию. «Мы видим политическое давление на то, чтобы заработная плата не росла высокими темпами, иначе, как говорят, спираль инфляции заработной платы неминуема», — добавил он.

Женщины чаще зарабатывают меньше минимальной достойной зарплаты, чем мужчины. Это относится к 68% рабочих мест с полной занятостью для женщин и 53% для мужчин. «Это связано с неравенством в оплате труда между мужчинами и женщинами, которое выше среднего по Европе», — сказал Биттнер.

Минимальная достойная заработная плата рассчитывается на основе текущих цен, того, каким должно быть вознаграждение за работу в обычное рабочее время, чтобы обеспечить работникам и их домохозяйствам достаточно средств для жизни. Базовый стандарт должен покрывать расходы на питание и жилье, одежду, транспорт, медицинское обслуживание, образование и досуг, а также оплачивать другие важные расходы, включая сбережения на непредвиденные обстоятельства. Платформа публикует свои расчеты с 2019 года.

По мнению экспертов платформы, одной из причин того, что зарплаты в Чехии ниже минимальной достойной зарплаты, является более слабое положение работников.

«Одна из причин того, что в нашей стране давление в пользу повышения заработной платы ниже, чем в других странах ЕС, — относительно низкая профсоюзная организация. Слабая позиция работников усугубляется тем, что переговоры в нашей стране ведутся в основном на уровне компаний, а не на отраслевом уровне, как, например, в Германии», — отметили эксперты.

Источник: ceskenoviny.cz

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