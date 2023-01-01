972 курса по переподготовке. Центр занятости в Чехии запустил онлайн-магазин по реквалификации

Минимальная продолжительность курса составляет 16 часов, при этом человек вносит плату в размере 18% от стоимости курса, остальное покрывает служба занятости.

К 2030 году каждый третий человек может остаться без работы, потому что его нынешняя должность исчезнет.

«Мы должны думать о будущем, нам нужно подготовить людей к тому, что их профессии будут очень быстро меняться и появятся новые требования», — говорит Катержина Штепанкова, старший директор отдела занятости. «Онлайн-магазин переподготовки и учебных курсов — это не готовое решение, но полезный инструмент, который должен быть правильно интегрирован в отдельные процессы», — комментирует Йиржи Швейкар, соавтор исследования «Будущее чешского рынка труда» от Boston Consulting Group.

Авторы исследования выделили три ключевые области, в которых квалификация в целом нуждается в переменах. Это улучшение знания иностранных языков, особенно английского, по которому Чехия занимает 23-е место среди европейских стран, развитие soft-skills, то есть критического мышления и навыков общения, а также развитие «компетенций для цифрового пространства», то есть образования в области информационных технологий, а также понимания и интерпретации текста или выявления дезинформации.

Именно цифровые компетенции пытается развить Министерство труда Чешской Республики через Бюро труда. С февраля оно открыло так называемый электронный магазин с курсами переподготовки и обучения для тех, кто заинтересован в дальнейшем образовании в области цифровых навыков, или Индустрии 4.0, то есть в робототехнике, особенно в обрабатывающей промышленности.

Возникает, однако, вопрос, не будут ли люди, способные оплатить переподготовку из собственных средств, подавать заявки, и не останутся ли, наоборот, люди, занятые в наиболее подверженных риску профессиях, без необходимой переподготовки. «Это риск, но я считаю, что государство его осознает, и время на его устранение еще есть», — говорит Швейкар.

Государство должно охватить около миллиона работников тех профессий, которые будут постепенно сокращаться и где каждый третий рискует не найти работу в 2030 году. Например, помощники на производстве, продавцы или юристы.

Если органы занятости получат от человека заявку на переобучение, они будут считать, что человек действительно в этом нуждается. Подтверждение начальных знаний и предпосылок необходимо только в том случае, если вы выбираете, например, сложный курс программирования.

Формально люди, записавшиеся на курсы, будут классифицироваться как ищущие работу, поскольку иначе они не смогут быть включены в систему центров занятости. Однако, по словам Штепанковой, никаких проблем возникнуть не должно, это всего лишь формальность, и после окончания курса человек автоматически выбывает из реестра ищущих работу.

Люди, зарегистрированные в качестве безработных в центре занятости, могут затем пройти бесплатную полную переподготовку, которая включает минимум сорок часов и связана с дальнейшим трудоустройством. «В целом я надеюсь, что карьерные службы центров занятости претерпят значительные изменения и начнут проактивно работать и с трудоустроенными, а не только с безработными», — отметил Швейкар.



Источник: e15.cz

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