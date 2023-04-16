Опрос: чехи оценивают правительство Фиалы как худшее со времен кабинета министра Нечаса

Удовлетворенность правительством Петра Фиалы во всех аспектах снижается с возрастом и, наоборот, увеличивается с доходом домохозяйств и оценкой уровня жизни.

Правительство Петра Фиалы получило наихудшую оценку среди населения Чешской Республики со времен кабинета Петра Нечаса в 2013 году. Это результат опроса, который с конца января по 20 марта проводил Центр изучения общественного мнения Академии наук Чешской Республики (CVVM). Большинство людей недовольны программой, деятельностью и составом правительства, а также личностью главы кабинета и тем, как правительство общается с общественностью.

По всем упомянутым аспектам кабинет Фиалы получил худший рейтинг, чем два предыдущих правительства Андрея Бабиша, кабинет Богуслава Соботки и правительство Йиржи Руснока. Только кабинет Нечаса в последний раз был оценен хуже в опросе, проведенном в феврале 2013 года. Правительство Нечаса боролось с обширными кадровыми изменениями примерно три года и ушло в отставку летом 2013 года после полицейского рейда в своей штаб-квартире.

Отрицательные оценки правительства Фиалы значительно перевешивают положительные. Например, составом правительства довольны только 24% участников опроса, а недовольны — 71%. Премьера отрицательно оценивают 64%, положительно — 32%. Около 69% чехов недовольны деятельностью правительства и только 27% довольны. Связь кабинета министров с общественностью отрицательно оценивают 66% респондентов и положительно 30%. Наименьшая разница между долями положительных и отрицательных оценок у государственной программы, которой довольны 30% чехов и недовольны 59%.

По сравнению с предыдущим опросом, когда люди оценивали правительство Бабиша в августе и сентябре 2021 года, доля недовольных людей в отдельных областях увеличилась до 15 процентных пунктов. Меньше всего изменилась оценка премьер-министра. В предыдущем опросе 62% людей были недовольны тогдашним премьер-министром Бабишем, а в текущем опросе 64% опрошенных отрицательно оценили Фиалу.

По данным CVVM, удовлетворенность правительством Петра Фиалы во всех аспектах снижается с возрастом и, наоборот, увеличивается с доходом домохозяйства и оценкой его уровня жизни. С точки зрения политической ориентации правых чаще устраивает действующая власть.

С прошлого года нынешний кабинет занимается проблемами роста цен на энергоносители и продукты питания и другими последствиями нападения России на Украину, начавшегося в феврале прошлого года. В последние месяцы неоднократно проходили демонстрации против правительства Фиалы. Во время акции протеста в воскресенье тысячи людей вышли на Вацлавскую площадь. Ораторы призвали правительство уйти в отставку или провести забастовку. Во время демонстрации в марте некоторые протестующие пытались ворваться в здание Национального музея и снять с него украинский флаг. Организаторы раскритиковали высокие цены на энергоносители и прозападный курс правительства.

Опрос проводился CVVM с 31 января по 20 марта. В нем принял участие 861 житель Чехии старше 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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