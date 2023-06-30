Список: самые выгодные сберегательные счета в Чехии в 2023 году

Три банка из этого списка предлагают ставки целых 6%.

В конце прошлого года банки отреагировали на повышение ЧНБ базовых процентных ставок и текущую экономическую ситуацию, повысив процентные ставки по своим сберегательным счетам. Ставки находятся на том же уровне с января. Самую высокую по-прежнему предлагает словацкий банк VÚB, за ним следуют Max banka (бывший Expobank CZ) и UniCredit Bank.

Сбережения вряд ли можно защитить от нынешней инфляции, но ее последствия можно по крайней мере смягчить. Тем, кто опасается инвестировать, стоит обратить внимание на процентные предложения по текущим, сберегательным счетам и срочным вкладам. Сегодня сберегательные счета предлагают очень хорошую доходность по сравнению с тем, что было два года назад, с минимальным риском.

Чехи стали уделять больше внимания этим продуктам, что подтверждают данные Чешского национального банка. Его статистика показывает тенденцию к росту популярности срочных вкладов.

«Наиболее популярные финансовые продукты, такие как сберегательные и срочные счета, с минувшей весны ощутили подъем благодаря более высоким процентным ставкам Чешского национального банка. У некоторых банков доходность по сберегательным счетам составляет 6%», — говорит Давид Кучера, финансовый консультант компании Partners Group.

По его словам, по состоянию на конец 2021 года процентная ставка по сберегательным счетам составляла 2%.

Последний месяц прошлого года принес клиентам не только более высокие процентные ставки, но и новые возможности. Чешским клиентам свой новый продукт представил Словацкий генеральный кредитный банк (VÚB Banka), который сразу же предложил очень выгодную процентную ставку и хорошие условия.

Но и другие банки не остались в стороне, их процентные ставки чаще всего колеблются от 4 до 6%. И если конец года был напряженным, а банки находились в состоянии бешеных скачков, то сейчас ситуация спокойная: с января ставки не изменились.

Сравнение сберегательных счетов по данным на апрель 2023 года

Банк Название услуги % Условия VÚB Banka Spoření bez limitů 6,15 - Max banka Spořicí účet 6,01 - UniCredit Bank Běžný účet na spoření 6,00 При открытии счетов START, OPEN или TOP до 30.6.2023 клиент получает ставку 3%, и бонусные 3% за проведение 3 оплат с дебетной карты по счету. Лимит до 500 000 крон. Trinity Bank Výhoda+ (акция Dobrý klient) 5,68 До 500 000 крон, при превышении — 4,08% Banka CREDITAS Spořicí účet + 5,60 До 500 000 крон, при превышении 3,1% Raiffeisenbank Spořicí účet HIT PLUS 5,50 До 500 000 крон; хотя бы 3 платежа с карты в месяц mBank mSpoření 5,50 Откладывание небольших платежей с процентами до 100 000 крон (банк к тому же предлагает сберегательный счет eMax Plus с 4% до 500 000 крон, при превышении — 0,1%; открыть можно до 4 сберегательных счетов) Fio banka Fio konto 5,50 До 200 000 крон (далее банк предлагает Fio spořicí účet с 4% на весь остаток) MONETA Money Bank Spořicí účet 5,30 До 1 миллиона крон, свыше суммы — 0,5% J&T Banka Spořicí účet 5,25 Для больших сумм — при вкладе от 1 миллиона крон крон (исключение для клиентов, которые инвестировали в банке от 100 100 крон) Air Bank Spořicí účet 5,00 До 250 000 крон, от 250 000 до 500 000 крон — 4%, от 500 000 до 1 миллиона крон — 0,01%, условие — хотя бы 5 платежей с карты в месяц ČSOB Spoření s bonusem 5,00 До 250 000 крон, от 250 000 до 500 000 крон — 4%, от 500 000 до 1 миллиона — 3%, свыше миллиона — 0,15% Komerční banka Konto Bonus 5,00 До 200 000 чешских крон; проценты состоят из базовой ставки в 2%, фиксированного бонуса в 1,5% и бонуса в 1,5% при регулярных инвестициях в минимальном размере 1 500 чешских крон в месяц (без инвестиций ставка составляет 3,5%); бонусные проценты выплачиваются раз в полгода Česká spořitelna Spoření České spořitelny 4,00 / 5,00 До 200 000 чешских крон; более высокие ставки доступны клиентам, которые регулярно инвестируют

Лучшие сберегательные счета со ставками выше 6%

Самые высокие процентные ставки предлагаются в Чехии в настоящее время этими банками:

VÚB Banka,

Max Banka,

UniCredit Bank.

Вышеупомянутый новичок занимает первое место в рейтинге по выгоде. Это «Сбережения без ограничений» (Spoření bez limitů) от VÚB Banka с текущей процентной ставкой 6,15% для всех вкладов без верхнего предела. В прошлом году словацкий VÚB Banka впервые обратился с этим продуктом к розничным клиентам на чешском рынке; до сих пор он был известен больше в бизнес-среде. Его пражский филиал был открыт в 1991 году, а после разделения Чехословакии он получил разрешение на продолжение своей деятельности.

Вплотную за VÚB Bank идет сберегательный счет Max banka (бывший Expobank CZ), который предлагает процентную ставку 6,01%, также без ограничения по вкладам. Третье место занимает UniCredit Bank с его текущим сберегательным счетом, который предлагает проценты на вклады до 500 000 чешских крон в размере 6%.

Trinity Bank привлекает акцией «Хороший клиент» (Dobrý klient), Banka Creditas предлагает 5,6%.

В рамках маркетинговой кампании Dobrý klient клиенты Trinity Bank могут открыть сберегательный счет Výhoda+ с годовой процентной ставкой 5,68% на вклады до 500 000 чешских крон. Клиенты банка Creditas получают процентную ставку в размере 5,6% на базовый сберегательный счет (základní Spořicí účet+), также на вклады до 500 000 чешских крон.

Raiffeisenbank, mBank и Fio banka предлагают 5,5%, но предельная процентная ставка сильно различается.

Клиенты трех банков имеют процентные ставки в размере 5,5% на своих сберегательных счетах:

Raiffeisenbank,

mBank,

Fio banka.

Райффайзенбанк выплачивает проценты по этой ставке на вклады до 500 000 чешских крон на сберегательном счете HIT PLUS, единственное условие — не менее трех платежей по карточке в течение одного месяца.

Еще один способ получить процентную ставку в размере 5,5% — это mSpoření от mBank. Это функция текущего счета, при которой с каждой платежной операции откладывается небольшая сумма. Это может быть фиксированная сумма, процент от платежа или округление. На эти суммы впоследствии начисляются проценты в пределах 100 000 чешских крон. Кроме того, можно открыть до четырех сберегательных счетов eMax Plus, на каждый из которых можно начислять проценты по ставке 4% на сумму до 500 000 чешских крон.

Последним является банк Fio banka, который также предлагает два вида сберегательных счетов. На счет Fio начисляются проценты по ставке 5,5% на вклады до 200 000 чешских крон. Сберегательный счет Fio предлагает 4-процентную ставку без ограничения суммы вклада.

«Наиболее эффективным способом является внесение 200 000 чешских крон на счет Fio с более высокой ставкой, а остальные свободные деньги — на сберегательный счет Fio. У нас также есть новый сберегательный счет, предназначенный непосредственно для юридических лиц. С годовой ставкой в 3% мы предлагаем им один из самых выгодных сберегательных счетов на рынке», — комментирует Ян Блаха, директор по продажам, текущее предложение сберегательных продуктов.

Česká spořitelna и Komerční banka мотивируют к инвестированию

В банках Česká spořitelna и Komerční banka клиенты также могут получить доходность в размере 5%. Однако условия уже не так просты. Komerční banka предлагает 3,5% без регулярных инвестиций, а клиенты, регулярно инвестирующие не менее 1 500 чешских крон в месяц, могут получить еще 1,5%. Česká spořitelna предлагает стандартную процентную ставку в размере 4% с дополнительным бонусным процентом для клиентов, которые регулярно инвестируют средства. В обоих банках предложение распространяется на вклады до 200 000 чешских крон.

Сберегательные счета: следите за условиями и процентными ставками

Даже домохозяйствам с небольшими сбережениями имеет смысл следить за текущими предложениями по процентным ставкам на сберегательных и, при необходимости, срочных счетах. В целом, однако, более высокие процентные ставки по этим счетам предлагаются небольшими банками, пытающимися привлечь новых клиентов.

«Однако банки также работают с маркетингом, поэтому необходимо детально отслеживать конкретное предложение и ориентироваться в первую очередь на условия предлагаемых процентов и пределы процентных ставок (см. таблицу)», — добавляет Давид Кучера, отмечая, что клиенты не должны забывать, что проценты, начисляемые банком, будут уменьшены на 15-процентный налог.

Сберегательные счета пользуются большим спросом, но ситуация с накоплениями хуже

Стремительный рост цен, инфляция и соответствующее обесценивание денег, а также несколько повышений ставок ЧНБ и коммерческих банков отражаются на повышенном интересе клиентов к сберегательным счетам.

По крайней мере один сберегательный счет имеет 61% чехов старше 26 лет. Почти половина из них (49%) накопили на нем десятки тысяч крон, а 43% респондентов накопили от 100 до 500 тысяч крон. Это следует из опроса, проведенного на рубеже октября и ноября прошлого года по заказу Expobank CZ, ныне Max banka.

Не менее интересные результаты затем представила компания Česká spořitelna. Согласно данным из пресс-релиза, выпущенного в конце июня прошлого года, более 1,85 миллиона клиентов уже пользуются сберегательными счетами (преимуществами счета Plus), что составляет 90% первичных банковских клиентов.

Сколько именно чехи могут откладывать в месяц?

По данным Ассоциации чешских строительных сберегательных касс, 47% чехов удается ежемесячно откладывать до 2 000 чешских крон, а более трети людей имеют текущие сбережения в размере до 50 000 чешских крон. Еще 30% людей откладывают от 2 000 до 5 000 чешских крон в месяц, а около четверти чехов откладывают более 5 000 чешских крон в месяц.

Источник: e15.cz

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