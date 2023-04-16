Личный идентификационный номер, или rodné číslo

Иностранцы, проживающие в Чешской Республике, не могут обойтись без личного идентификационного номера, или, по-чешски, rodné číslo. Они могут получить его в Министерстве внутренних дел. Мы расскажем не только о том, из чего складывается идентификационный номер, но и о процедуре его получения, способах подачи заявления и о том, какие для этого необходимы документы.

Что такое личный номер?

Личный идентификационный номер – это десятизначный номер, который можно разделить без остатка на 11. По нему можно определить дату рождения и пол человека. В Чешской Республике личный идентификационный номер относится к персональным данным. Во многих других странах используются аналогичные числовые идентификаторы, а в Словакии для личного идентификационного номера используется тот же формат и объем, что и в Чешской Республике.

Первые две цифры обозначают год рождения, вторые две – месяц рождения (у женщин к нему прибавляют 50), третьи служат обозначением дня рождения. Четырехзначное окончание номера является отличительным знаком граждан, которые родились в один и тот же календарный день. Идентификационные номера для физических лиц, родившихся до 1 января 1954 года, имеют такую же структуру, однако они складываются из 9 цифр с трехзначным окончанием. Их также нельзя поделить без остатка на 11.

Поскольку год рождения указывается только двумя цифрами в личном идентификационном номере, то в нынешнем формате он перестанет быть уникальным идентификатором в 2054 году, поскольку до этого времени идентификационные номера родившихся до 1 января 1954 года могут быть идентифицированы по их девятизначной длине. Однако ожидается, что к этому времени он будет заменен другим идентификатором или будет введена соответствующая модификация.

Rodné číslo используется во многих контекстах как уникальный идентификатор физического лица. Оно также используется в качестве страхового номера для медицинского и социального страхования. Законодательство рассматривает идентификационный номер как персональные данные, поэтому его обработка возможна только с согласия владельца номера или в случаях, разрешенных законом.

Кому необходимо обратиться за присвоением личного идентификационного номера, а кому он присваивается автоматически?

Каждый иностранный гражданин, проживающий на территории Чешской Республики, должен иметь свой личный идентификационный номер. Некоторым иностранцам он присваивается автоматически, но не всем. Если вы иностранец, который не имеет разрешения на проживание на территории ЧР, или иностранец, имеющий разрешение на проживание на территории ЧР на срок менее 90 дней и подающий заявление на получение идентификационного номера для выполнения условий, предусмотренных специальным законодательством (например, в целях обучения или трудоустройства), то вам необходимо самостоятельно обратиться в МВД Чехии для присвоения вам личного идентификационного номера (о том, как это сделать, речь пойдет ниже). Во всех остальных случаях идентификационный номер присваивается иностранцам автоматически, поэтому обращаться в Министерство внутренних дел не нужно.

В случае иностранцев, родившихся на территории Чешской Республики, присвоение номера рождения осуществляется отделами регистрации (matriční úřady) и не требует обращения в Министерство внутренних дел. В этом случае номер рождения указывается в свидетельстве о рождении.

Способы подачи заявления

Выдачей идентификационных номеров занимается Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики. Выполнение этих действий регулируется § 14 бук. d) п. 5 Закона № 133/2000 Св. зак. ЧР «О регистрации населения, в редакции последних изменений». Подавать заявление на присвоение личного идентификационного номера можно лично, посредством почты или электронным способом. Заявление в pdf-формате для скачивания вы найдете здесь. Если вы хотите присутствовать лично при подаче заявления, вам необходимо обратиться в отделение Министерства внутренних дел по адресу náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Подать заявление электронным образом можно с помощью datová schránka 6BNAAWP или отправить его на электронную почту [email protected].

Заявление и документы

Обоснованное заявление о присвоении личного номера должно быть заполнено в письменном виде. В нем должна содержаться следующая информация: имя (или имена), фамилия (и ее возможные вариации), девичья фамилия, дата рождения, место и район рождения (иностранцам также необходимо указать страну, в которой они родились), пол и гражданство. Заявление должно быть написано по-чешски или переведено и заверено у нотариуса.

Заявление о присвоении личного номера, отправленное по почте, должно также содержать заверенную подпись заявителя. Этого не требуется, если вы будете подписывать заявление перед сотрудником МВД. Если вы решили просить о присвоении номера по интернету, то ваша подпись должна быть гарантирована квалифицированным сертификатом, который выдается органом, предоставляющим услуги сертификации.

К заявлению необходимо приложить свидетельство о рождении, которое нужно будет перевести на чешский язык, а перевод заверить у нотариуса. Если вы подаете заявление с помощью электронных технологий, то оно, как и приложения, должно быть в формате PDF или JPEG.

За подачу заявления о присвоении личного идентификационного номера необходимо заплатить 1 000 крон. Оплачивать взнос не должны граждане стран Евросоюза и других государств, которые заключили Договор о европейском экономическом пространстве. В случае личной подачи с собой необходимо принести платежную марку (колки). Если вы подаете заявление электронным образом, то комиссию следует оплатить переводом на счет. Это допустимо и в случае личной подачи. Личный номер будет присвоен через 30 дней после подачи заявления.

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