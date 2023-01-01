ISIC: как оформить студенческую карточку и получать скидки по всей Чехии

Студенческая карта ISIC впервые была выпущена 66 лет назад. Изначально карточка предназначалась для выгодных покупок билетов на самолет, чтобы студенты могли позволить себе познавать мир, но вскоре карточка стала просто дисконтной, а также появились ее аналоги, например, для учителей. О том, как и кто может оформить такую карточку в Чехии, рассказала студентка Алена Кимлач.

ISIC (International Student Identity Card) — это карта, которая подтверждает статус студента в Чехии и любой точке мира, а также дает приятные бонусы на транспорт, еду, одежду, электронику и прочее.

Эта карта выпускается организацией ISIC Association под защитой UNESCO уже больше 65 лет. Также компания выпускает карты не только для студентов, но для учителей, а также для людей до 31 года, которые не являются студентами, о чём пойдёт речь дальше.

Как получить ISIC?

Карточку ISIC могут получить студенты, которые обучаются очно и находятся в возрастной категории от 18 до 26 лет. Это является важным условием.

ISIC можно оформить легко и быстро через приложение из дома, но если вы хотите получить физическую карточку, то в приложении для отправления карты вам нужно указать адрес вашего проживания либо адрес отделения (в Праге это GTS ALIVE s.r.o. Na Maninách 1092/20 170 00 Praha 7).

При оформлении электронной карточки нужно заплатить 400 крон. Взимается плата и за пластиковую карточку (100 крон).

Документы, которые стоит предоставить:

паспорт,

подтверждение об обучении из университета,

фотография 3✖️4.

Подробное описание как получить карточку на сайте

Как только вы заходите на сайт вам нужно нажать «заказать новую карточку» — выбираем первый вариант:

После этого нужно ввести свои данные, загрузить фотографию и документы.

Если вы хотите получить физическую карточку, то вам нужно добавить ее в корзину на сайте, а позже забрать через 3-4 недели в отделении (GTS ALIVE s.r.o.

Na Maninách 1092/20 170 00 Praha 7) либо отправить ее на свой адрес.

Дальше указываете свой адрес проживания и выбираете способ оплаты:

В конце вы получите смс на e-mail с подтверждением заказа и числом карточки.

Последним шагом будет активировать карточку в приложении ISIC. Для этого введите число карточки и создайте учетную запись в приложении. После этого карточка готова к использованию.

Какие скидки вы получите?

Организация ISIC предоставляет выгодные бонусы и скидочные купоны как в Чехии, так и в странах ЕС (Франции, Германии, Польше и т.д.)

Путешествия

Вы сэкономите на билетах на самолет, на поезд и автобус. Flixbus предоставляют скидку в 10% на билетТакже на сайте booking.com предоставляют 4% кешбека с бронирования отеля и хостела.

Культура

Большинство музеев в Праге и Чехии предоставляют скидку на билеты до 40%, поэтому вам удастся насладиться красотой старинных зданий за приемлемую сумму. Карта всё больше набирает популярность и уже в 2023 году её принимают в большинстве стран ЕС.



Рестораны и кафе

Количество скидок и выгодных меню в заведениях Чехии предоставляет широкое разнообразие. Студенты с картой получат скидки от 10% и специальные меню в ресторанах Burger King, McDonald’s, Subway, Ugo.

Электроника

Карточка ISIC помогает сэкономить и на покупке гаджетов. Так вы получите 20% скидки на сайте iSpace или 7% скидки на телефоны и планшеты фирмы Samsung.

Полезный совет от 420on: Банк КВ предлагает открытие студенческого счёта G2 с бонусом в 350 крон при предъявлении карты ISIC (для студентов до 26 лет).

Как получить бонус? Откройте студенческий счёт G2.2 и не забудьте указать свою карточку ISIC и тогда бонус в виде 350 крон перечислится на карту.

Карточка ISIC — полезный помощник в экономии денег и получении приятных скидок на любимые продукты. Одним из главных преимуществ является то, что аналогичную карточку могут получить не только студенты, но так же и учителя, и молодые люди до 30 лет, что предоставляет использовать скидки и сэкономить деньги большему коли людей.

Кто еще может получить карточку от организации ISIC?

Организация ISIC Association выдаёт карточки ISIC для студентов, но существует ещё два вида карточек, которые предназначены для учителей (ITIC) и для молодых людей до 31 года (IYTC).

ITIC (International Teacher Identity Card) — международная карточка учителя, которую принимают в 130 странах ЕС, а также помогает учителям получить выгодные цены на путешествия, рестораны и кафе. Еще предоставляется возможность бесплатного посещения музеев и галерей.

IYTC (International Youth Travel Card) — это удостоверение молодых людей до 31 года. Для этой карточки достаточно предоставить свой паспорт. Также потребуется скачать приложение Alive App.

Источники: Isic.cz, vstecb.cz, kb.cz

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