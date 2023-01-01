Где искать заявки для коммерческой страховки для иностранцев PVZP

Медицинское страхование для иностранцев
О смене имени, адреса, заявление на изменение лимитов и т .д.
Базовое медицинское страхование для иностранцев
Если вы гражданин ЕС или близкий родственник гражданина ЕС, вам хватит и базовой страховки.
Комплексное медицинское страхование для иностранцев Plus
-
-
Анкета о состоянии здоровья — при указании хронических болезней страховая компания может повысить стоимость
-
-
Комплексное страхование оформляется для граждан третьих стран, которые, например, пребывают в Чехии на основании ВНЖ.
Комплексное медицинское страхование для иностранцев Exclusive
Медицинское страхование иностранцев — список видов спорта
Возникли сложности с тем, как выбрать нужную страховку и заполнить заявление, или вы не знаете, что делать при наступлении страхового случая в Чехии? Оксана Мансурова предлагает бесплатную вводную консультацию на 30 минут лично в пражском офисе или по телефону.
Оксана Мансурова (mansurova.cz),
специалист по страхованию иностранцев в Чехии
+420 776 775 595
Специально для читателей 420on
Приобретите комплексное страхование от 6 месяцев и получите в подарок kolky на 500 крон для продления пребывания в MVČR.