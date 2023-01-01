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Образцы бланков в PVZP: все для базового и комплексного страхования — где скачать

Образцы бланков в PVZP: все для базового и комплексного страхования — где скачать

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 апреля
14:21
133
Добавьте этот список в закладки браузера, если вы иностранец, который пользуется услугами страховой компании PVZP в Чехии. Подборка от страхового специалиста Оксаны Мансуровой.

Образцы бланков в PVZP: все для базового и комплексного страхования — где скачать

Медицинское страхование для иностранцев

О смене имени, адреса, заявление на изменение лимитов и т .д.

 

Базовое медицинское страхование для иностранцев

Если вы гражданин ЕС или близкий родственник гражданина ЕС, вам хватит и базовой страховки.

 

Комплексное медицинское страхование для иностранцев Plus

Комплексное страхование оформляется для граждан третьих стран, которые, например, пребывают в Чехии на основании ВНЖ.

 

Комплексное медицинское страхование для иностранцев Exclusive

 

Медицинское страхование иностранцев — список видов спорта

 

Возникли сложности с тем, как выбрать нужную страховку и заполнить заявление, или вы не знаете, что делать при наступлении страхового случая в Чехии? Оксана Мансурова предлагает бесплатную вводную консультацию на 30 минут лично в пражском офисе или по телефону.

Оксана Мансурова (mansurova.cz), 

специалист по страхованию иностранцев в Чехии

+420 776 775 595

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Приобретите комплексное страхование от 6 месяцев и получите в подарок kolky на 500 крон для продления пребывания в MVČR.

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