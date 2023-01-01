Профсоюзы в Чехии требуют немедленного повышения минимальной зарплаты. На сколько?

Глава ассоциации профсоюзов Йозеф Стржедула назвал нынешнюю минимальную зарплату в Чехии «адски низкой» и отметил, что в Польше, Германии и Австрии минимальная зарплата значительно выше.

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) требует повышения минимальной заработной платы на 1 000 крон, до 18 300 крон, с июля этого года и еще на 1 200 крон, до 19 500 крон, с января следующего года. Требования представил председатель ČMKOS Йозеф Стржедула.

По словам Стржедулы, человек, работающий за минимальную зарплату, сейчас находится за чертой бедности, так как его чистый доход составляет 15 372 кроны.

Профсоюзы обосновывают свои требования высокой инфляцией, которая не ослабевает. В этом году, по прогнозам профсоюзов, инфляция составит около 11–12%.

Стржедула назвал нынешнюю минимальную зарплату «адски низкой» и отметил, что в Польше, Германии и Австрии минимальная зарплата значительно выше. Его поддержали представители отдельных профсоюзов, которые призвали премьер-министра Петра Фиалу (ODS) к переговорам.

В последний раз минимальная заработная плата в Чехии была повышена в январе прошлого года — до 17 300 крон (или 103,80 кроны в час).

Источник: novinky.cz

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