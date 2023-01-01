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Kaufland в Чехии после скандала в соцетях приостановил продажу муки

Kaufland в Чехии после скандала в соцетях приостановил продажу муки

Партнер рубрики:
Новости 420on
21 апреля
14:13
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​Kaufland в Чехии приостановил продажу словацкой муки, несмотря на то, что ее производитель предоставил сети результаты лабораторных тестов. По словам ритейлера, это мера предосторожности после проблем с пестицидами в украинской пшенице.

Kaufland в Чехии после скандала в соцетях приостановил продажу муки

Сеть магазинов Kaufland проинструктировала своих сотрудников в Чешской Республике не выставлять словацкую муку VitaFlora на прилавки для продажи. Несколько дней назад выяснилось, что продукт в Словакии был изготовлен из "бракованной" украинской пшеницы, в которой было повышенное содержание пестицидов.

"Поставщик, компания Mlýn Kolárovo, подтвердила 100% словацкое происхождение муки VitaFlora и прислала нам протокол с результатами лабораторных исследований, которые в порядке", - говорит пресс-секретарь Kaufland Рената Майерль.

Она добавляет, что в связи с серьезностью случая в Словакии, они решили принять меры по собственной инициативе, но это лишь мера предосторожности. "Мы заказали собственные лабораторные исследования. Мы считаем качество и безопасность продуктов питания очень важными", - говорит Майерль.

Недавно инспекторы обнаружили украинскую пшеницу с высоким содержанием пестицидов на мельнице в Коларово, которая поставляет муку VitaFlora. Обнаруженные в зерне пестициды превышали стандарты Европейского союза на 160%. Польша, Словакия и другие страны запретили импорт украинских продуктов питания из-за этого случая. Цена украинского зерна на бирже значительно упала, как и интерес к нему.

Однако, по мнению польских СМИ, проблемы также связаны с контрабандистами, которые выдают техническое зерно, непригодное для употребления, за продовольственное и предлагают его производителям муки. Это означало бы сбой в системе контроля в странах ЕС.

После случая со Словакией Министерство сельского хозяйства Чехии начало проверки импортируемого из Украины зерна и других продовольственных товаров. Проверки были направлены на выявление более 400 остатков активных веществ, в основном микотоксинов и пестицидов. Однако чешские надзорные органы не обнаружили ни одного несоответствующего образца и поэтому не нашли причин для запрета украинской продукции.

Европейский Союз разрешил импорт украинского зерна после нападения России на Украину. Зерно в основном предназначалось для Ближнего Востока и Африки. Однако зерно осталось в Центральной Европе, что, конечно же, возмутило местных фермеров. Они считают, что оно захлестнуло рынок, склады и зернохранилища, вынуждая их конкурировать с гораздо более низкими ценами.

Источник: seznamzpravy.cz

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