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Почему чехи удаляют свои профили в TikTok

Почему чехи удаляют свои профили в TikTok

Партнер рубрики:
Новости 420on
21 апреля
19:03
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​«На удивление, молодые люди больше обеспокоены данными, которые TikTok собирает о них, чем их родители», — говорят эксперты.

Почему чехи удаляют свои профили в TikTok

Чехи беспокоятся о своей конфиденциальности, поэтому каждый десятый решил прекратить пользоваться китайским приложением TikTok. Это следует из результатов последнего опроса, проведенного компанией NMS Market Research. Интересно, что среди людей в возрасте от 18 до 24 лет так поступили около 17% респондентов. При этом 11% чешского населения по-прежнему пользуются этим приложением, в основном молодые люди.

Опрос показал, что 80% населения никогда не пользовались TikTok, а 30% даже не знают об этом приложении. Среди причин, по которым люди перестали пользоваться TikTok, 42% назвали соображения конфиденциальности, 38% заявили, что им перестало нравиться приложение, а 18% обосновали свое решение тем, что пытаются ограничить время, проведенное в мобильном телефоне.

Половина людей обеспокоена безопасностью данных, которые собирает приложение TikTok. Среди молодых людей до 24 лет этот показатель составил 73%.

«Получается, что молодые люди больше обеспокоены данными, которые TikTok собирает о них, чем их родители», — сказал Майкл Бушка, соавтор исследования.

Предупреждение о кибербезопасности

В начале марта Чешское национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) выпустило предупреждение о китайской программе. «Предупреждение выпущено на основе всестороннего анализа информации о приложении TikTok, которую мы получили как из открытых источников, так и от наших партнеров», — сказал Лукаш Кинтр, директор NÚKIB.

«Объем собираемых и обрабатываемых данных в сочетании с правовой средой в Китае и растущим числом пользователей в Чешской Республике не оставляют нам иного выбора, кроме как назвать TikTok угрозой безопасности», — добавил он.

Предупреждение распространяется и на широкую общественность. «В предупреждении не делается различия между пользователями из государственного и частного сектора. Для меня ключевым вопросом является то, может ли угроза конкретной системе оказать негативное влияние на функционирование Чешской Республики и безопасность каждого из нас», — добавил Кинтр.

12% работников заявили, что сталкивались либо с полным запретом TikTok на устройствах, используемых для работы, либо с рекомендацией удалить приложение. 5% опрошенных работодателей информировали своих сотрудников о потенциальных рисках, связанных с TikTok, но оставили решение о его использовании на их усмотрение. К счастью для большинства людей (83%), работодатели не беспокоятся об использовании TikTok на рабочих устройствах.

В опросе NMS Market Research приняли участие 1 308 респондентов.

Источник: novinky.cz

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