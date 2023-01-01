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Весенний сбор продуктов питания в Чехии: где можно помочь нуждающимся?

Весенний сбор продуктов питания в Чехии: где можно помочь нуждающимся?

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Новости 420on
22 апреля
08:39
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В субботу, 22 апреля, состоится весенний раунд сбора продуктов питания, целью которого является помощь социально уязвимым группам населения Чешской Республики.

Весенний сбор продуктов питания в Чехии: где можно помочь нуждающимся?

В этот день с 8.00 до 18.00 люди смогут пожертвовать непортящиеся продукты питания или аптечные товары в 1540 выбранных магазинах торговых сетей Albert, Billa, COOP, Dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN и Tesco. Начиная с 18 апреля, в течение 14 дней, пожертвования на продукты питания и лекарства можно также сделать через покупки в интернет-магазинах Košík.cz, Rohlík.cz и iTesco.

Сбор продуктов питания в основном помогает пожилым людям, одиноким родителям, детям из детских домов, гражданам с ограниченными возможностями и бездомным. Нынешний уровень инфляции и связанные с ним высокие цены на энергоносители и другие товары ставят в затруднительное финансовое положение значительно большее число граждан. Поэтому любая помощь очень приветствуется.

Сбор продуктов питания организован по всей стране Чешской федерацией продовольственных банков в сотрудничестве с Чешской ассоциацией торговли и туризма и основными торговыми сетями, работающими на внутреннем рынке, Ассоциацией социальной ответственности и партнерами из некоммерческого сектора. Поддержку оказали министр сельского хозяйства Зденек Некула, министр труда и социальных дел Мариан Юречка и Европейская федерация продовольственных банков.

В прошлом году продовольственные банки оказали помощь 300 000 человек. Они собрали 11 300 тонн продовольствия, что составляет около 22 миллионов порций еды на сумму 680 миллионов крон.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

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