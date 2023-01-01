Полиция Чехии вновь опубликовала календарь нераскрытых убийств

Полиция надеется, что публикация календаря принесет общественности информацию, которая поможет вновь открыть хотя бы некоторые из нераскрытых дел.

После прошлогоднего успеха чешская полиция решила в этом году снова опубликовать календарь нераскрытых убийств и случаев пропажи людей. Из-за административных проблем это было сделано только сейчас, в апреле.

Как и в прошлогоднем календаре, первом в Чешской Республике, в этом году в нем содержится в общей сложности 24 дела — по два на каждый месяц. Семнадцать из них касаются убийств или попыток убийств, а семь - пропавших без вести людей. Они произошли по всей стране, самый старый случай относится к 1989 году, а самый последний - к 2019 году.

"Мы также сосредоточились на более старых делах, потому что многие из них не дремлют в субкультуре преступного мира. Так что не играет большой роли, трехлетней или 20-30-летней давности дело, потому что субкультура все равно передает информацию, - сказал Právo Ондржей Моравчик, пресс-секретарь президиума полиции.

"В прошлом году полиция напечатала 1 500 таких календарей, в этом году - 2 000. "Из них 800 отправятся во все тюрьмы, а 300 - в Службу пробации и медиации", - сказал Моравчик.

"Еще больше будет передано партнерам и организациям, сотрудничающим с полицией, а некоторые появятся в полицейских участках", - сказал Моравчик.

Он напомнил, что прошлогодний календарь, который полиция выпустила по образцу своих голландских коллег, имел огромный успех, особенно в тюрьмах, куда было отправлено 700 экземпляров.

"Мы получили десятки заявлений, а в трех случаях это даже привело к возобновлению дел. Поэтому мы очень надеемся, что и в этом году календарь выполнит ту же задачу", - добавил Моравчик.

Согласно предыдущим выводам Práva, в связи с прошлогодним календарем уголовные следователи получили новую и важную информацию по двум делам об убийствах и одному делу о пропаже человека, в котором они также подозревают, что он стал жертвой насильственного преступления.

Все три дела тогда были начаты специальной группой Tempus, которая занимается так называемыми мемориалами, старыми делами о нераскрытых убийствах и необъяснимых смертях или исчезновениях. Однако, по последней информации одно из этих дел уже пришлось отложить сотрудникам полиции, поскольку полученная ими информация не привела в конечном итоге к раскрытию дела.

Убийство мужа и жены

В календарь этого года включены два самых серьезных по количеству жертв дела, в которых ранее неизвестный преступник или преступники убили или пытались убить двух человек.

Первый из них произошел в январе 2004 года в семейном доме в деревне Видим в регионе Мельник, где убийца зарезал ножами, отверткой и ножницами пожилую пару (84 и 85 лет) и даже их собаку. "По всему жилищу были обнаружены следы, а из шкафов были выброшены вещи. Однако дом семьи был заперт", - написали детективы по делу, которое они выбрали для своего майского календаря.

В деле, произошедшем в ноябре 2008 года, также могло быть две жертвы, но одна из них выжила после нападения с серьезными травмами. Инцидент произошел на автостоянке с рынком у дороги E55 в Теплице напротив гостиницы "Дубин". Там неизвестный преступник открыл огонь по двум вьетнамским работникам рынка, сидевшим в машине, убив одного из них, второй в итоге выжил после огнестрельных ранений.

Мертвые бездомные мужчины

В календаре также отмечены три убийства бездомных. Первое произошло в начале февраля 2012 года в Острава-Кунчице, где в кустах было найдено тело мужчины (41 год), который жил в приюте неподалеку.

Другой, более известный случай, связан с бездомной женщиной, которая жила в компании других бездомных, наркоманов и проституток в центре Праги. В последний раз ее видели живой в последнем месте 14 сентября 2013 года. После этого земля ушла из-под ног, и в октябре того же года были найдены только части ее тела, которые преступник выбросил в реку Влтаву в пражском районе Хухле.

Третий случай произошел в сентябре 2019 года в пражском районе Жижков, где убийца использовал продолговатый предмет, чтобы избить бездомную женщину, мирно спавшую в спальном мешке под мостом возле улицы Под Крейцкаркем.

Он хотел убить током

Дело не было раскрыто брненскими криминалистами с августа 2006 года. Неизвестный преступник безуспешно пытался убить током другого мужчину в местном районе Жабовржески.

"Он подсоединил электрический провод к высоковольтному выключателю на подстанции и намотал его на припаркованный автомобиль на расстоянии около 60 метров от подстанции. Когда владелец машины сел на водительское место, преступник щелкнул выключателем, и произошел разряд", - описали покушение полицейские.

Самым старым случаем, описанным в календаре, является исчезновение Барбары Д., которой тогда было 17 лет, 1 июля 1989 года из Хержманова Местеца в Хрудимском крае. Ученица гимназии в Пардубицах ушла из дома и больше ее не видели живой. Только в январе 1990 года ее тело было найдено рядом с грунтовой дорогой у деревни Рвачов Хрудимского края, накрытое прозрачной ПВХ-пленкой, в которую заворачивали пылесосы на фабрике ETA-Praga Hlinsko. По данным полиции, девушка была убита летом 1989 года.

Смерть инспектора

В последний день июня 2006 года кто-то зарезал инспектора по охране окружающей среды Марию Н. (51 год), а ее тело было найдено в лесу возле базы отдыха под названием Кота на дороге между Карловой Студанкой и деревней Видлы в Брунтальском районе.

Из семи случаев пропажи людей самым известным, пожалуй, является исчезновение Милана Шимчика, 1991 года рождения, которого полиция безуспешно ищет с 9 марта 2012 года. Он ехал ночью на велосипеде "Леди" из Нахошовиц к себе домой в Држевогостиц, Пршеровский край, но так и не добрался до дома.

Источник: novinky.cz

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