Чехи пожертвовали 438 тонн товаров в рамках сбора продуктов питания

Сбор продуктов для наиболее уязвимых категорий населения продолжается в интернет-магазинах на этой неделе.

Чехи пожертвовали 438 тонн продовольственных и аптечных товаров в ходе весенней акции "Продовольственный сбор", которая в этом году прошла 22 апреля в 1 540 магазинах, сообщили организаторы мероприятия. Это на десятки тонн больше, чем весной год назад, но прошлой осенью было собрано 520 тонн товаров. Сбор продолжается в интернет-магазинах и на следующей неделе.

Продовольственные банки будут постоянно распределять пожертвования клиентов среди одиноких пожилых людей, матерей-одиночек, нуждающихся семей и др.

По словам организаторов, в ходе весеннего тура общенационального сбора продуктов питания в субботу было собрано 394 тонны продуктов, из которых можно приготовить до 788 000 обедов. Клиенты также пожертвовали 44 тонны основных аптечных и гигиенических товаров.

"Наша статистика показывает, что количество нуждающихся людей постоянно растет. Причиной этого является сохраняющаяся ситуация, вызванная высоким уровнем инфляции и связанными с ней высокими ценами на энергоносители и другие основные потребности", - сказал Алеш Павличек, председатель Чешской федерации продовольственных банков. Он поблагодарил всех волонтеров и спонсоров и напомнил, что сбор средств будет продолжаться в интернет-магазинах до 2 мая.

В прошлом году, по данным организационной Чешской федерации продовольственных банков, банки оказали помощь 300 000 человек, что на 30% больше, чем в 2021 году.

В субботу в продовольственной акции приняли участие рекордные 1 540 магазинов по всей Чешской Республике. По сравнению с предыдущими годами это на сотни больше, и в сборе участвует все больше добровольцев.

В весенней акции приняли участие все крупные торговые сети - Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann и Tesco. Среди интернет-магазинов участвовали Košík, Rohlík и iTesco.

Сбор продуктов теперь проводится дважды в год, весной и осенью. С 2013 по прошлый год было собрано более 4 200 тонн продуктов питания, сообщил на этой неделе Союз торговли и туризма, который также участвует в мероприятии. Это примерно 8,4 миллиона порций еды.

Источник: novinky.cz

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