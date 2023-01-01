Чешские магазины хотят изменить систему возврата пивных бутылок

​Пивные бутылки можно сдать 22 раза, а срок их службы достигает шести лет. Однако, по мнению магазинов, действующая возвратная система очень дорогостоящая.

На рынке Чехии сейчас представлено около 20 видов пивных бутылок и 50 видов тар и несколько сумм залога за стеклянную тару. Сети призывают к реформе системы возврата пивных бутылок, поскольку, по их словам, нынешняя система является дорогой.

Система циркуляции бутылок с резервным запасом из пивоварни в магазин к покупателю и обратно обходится чешским сетям в сотни миллионов крон в год. И затраты продолжают расти по мере того, как производится все больше бутылок и другой тары.

"Система постоянно увеличивающегося их количества нежизнеспособна в долгосрочной перспективе", - говорит Ярослав Водачек, менеджер сети Tesco, отвечающий за управление упаковкой.

Поэтому Ассоциация торговли и туризма говорит о необходимости реформирования рынка пивных бутылок. По словам президента Томаша Прузы, сейчас для этого есть хорошая возможность, так как готовится закон о резервировании ПЭТ-бутылок и банок.

"В то же время мы должны реформировать резервирование пивных бутылок, когда некоторые пивоварни имеют свои собственные бутылки, а система делает их значительно дороже. Должен быть один депозит, а в идеале - ограниченное количество видов пивных бутылок", - сказал Пруза в интервью SZ Byznys.

В настоящее время на рынке представлено около 20 различных типов бутылок. Они отличаются по цвету, форме, а некоторые даже по пространственному выделению марок. Например, бутылки пивоварни Primátor или семейной пивоварни Bernard имеют нетипичную форму. У некоторых, таких как Budějovický Budvar и Pilsner Urquell, логотипы вылеплены на стекле.

Сумма залога также варьируется. Стандартная составляет 3 кроны, но за бутылку пиво Bernard премиум-класса нужно заплатить 7 крон.

"Сортировать пиво в магазинах и логистических центрах сложно, и эти расходы ложатся на плечи торговцев в Чехии. В Германии это работает так, что существуют специализированные компании, которые обеспечивают пересортировку для пивоваренных заводов", - говорит Водачек из сети Tesco.

По закону розничные торговцы обязаны принимать только резервные бутылки тех марок, которые они продают сами. Стеклянная тара, которую они принимают через машину, предварительно сортируется сотрудниками подсобных помещений, чтобы убедиться, что в контейнеры попадают правильные бутылки. Но на практике это не работает.

"Эта система ручной сортировки не совсем работает в магазинах, это очень связано с людьми, а в торговом зале не хватает места. У вас не может быть 50 ящиков. Это еще сложнее для небольших розничных магазинов", - рассказывает Водачек. Поэтому Tesco перевозит бутылки в распределительный центр, где они сортируются, а оттуда пивоварни забирают бутылки.

Расходы только на эту пересортировку сеть оценивает почти в 20 миллионов крон в год. К этому следует добавить расходы на сбор бутылок в торговых точках.

"Система не такая уж сложная, но она дорогостоящая в связи с необходимостью сортировки пивного стекла для отдельных пивоваренных заводов. Это ручная работа, и огромной экономией было бы воссоединение в один тип бутылок", - добавил Ярослав Водачек.

Однако, несмотря на призывы торговцев, нет никаких признаков того, что кто-то всерьез рассматривает возможность реформирования системы резервного копирования пивной стеклотары. "Нынешняя система устраивает большинство пивоваренных заводов. Дело в том, что некоторые пивоварни, особенно среднего размера, не возвращают бутылки в том количестве, в котором им хотелось бы", - сказала Мартина Ференцова, директор Чешской ассоциации пивоваров и солодовен (ČSPS).

В целом, однако, процент возврата довольно высок и превышает 95%. На рынке имеется около 300-500 миллионов бутылок, которые время от времени приходится заменять новыми.

"Процент возврата наших стеклянных бутылок и их "многоразовость" превышает 98%, и мы являемся одними из отечественных лидеров в этом отношении. Наша возвратная стеклянная бутылка переворачивается в среднем 22 раза в течение срока службы, который составляет шесть-семь лет", - говорит Иван Тучник, менеджер по устойчивому развитию компании Plzeňský Prazdroj.

Для своего премиального пива Pilsner Urquell лидер пивоваренной отрасли использует два вида бутылок - коричневую Gold и зеленую ALE. Коричневую упаковку можно использовать в магазинах любого из пивоваренных заводов группы, например, в Пльзене, Велке Поповице и Носовице, что облегчает дистрибуцию. Pilsner Urquell занимает исключительное положение в группе, по крайней мере, в том, что касается специальной бутылки.

Однако не все пивоварни имеют такую высокую доходность и эффективность. По данным ассоциации пивоваров, крупные пивоварни сдают бутылку около 20 раз, а мелкие - только 10 раз.

Томаш Майер, эксперт по экономике пивоваренных заводов из Чешского сельскохозяйственного университета, хотел бы, чтобы вся эта система была упрощена, особенно потому, что она не является экологически чистой.

"Было бы здорово, если бы кто-то додумался оказать давление на пивоварни и сделать обязательным введение единой пивной бутылки. Просто навязать им это жестко, а тот, кто хочет отличиться, должен доплачивать. Можно сделать какое-то исключение для пивоваренных заводов объемом до 10 000 гектолитров", - сказал он.

Источник: seznamzpravy.cz

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