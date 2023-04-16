«Я надоела гинекологу из Чехии, потому что слишком сложная пациентка». История украинки в Чехии

«Я обратилась в одну небезызвестную гинекологическую клинику из-за гинеколога, исходя из положительных отзывов нескольких женщин в интернете. О себе клиника писала, что у них работает высококвалифицированная команда специалистов», — начала свой рассказ читательница Светлана.

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«Оказалось, их реклама не соответствует действительности. Лично меня, уже смутили исключительно положительные отзывы, если заглянуть на их страничку Инстаграм», — говорит Светлана. Она пыталась узнать больше подробностей в местных чатах, но, по ее ловам, информацию получала довольно размытую — в общем отзывались хорошо, но ничего конкретно не рассказывали.

Записаться на прием стоило Светлане больших трудов — общаться через администрацию ей не понравилось, с ответами очень долго тянули, а тон общения клиенту смущал.

«Сначала я попала к другому доктору, который якобы занимается консервативным лечением моей болезни, как было указано на сайте самой клиники. Но в итоге на первом же приёме он просто вынес приговор — только резать!», — возмутилась Светлана.

Такой расклад событий ее не устроил, поэтому она попросила перевести ее к другому врачу.

«Мне повезло, — как я думала ещё тогда, — попасть на приём к той самой известной и такой везде разрекламированной Е.», — но радость, как говорит Светлана, была в этом случае излишней. — «В моей же проблеме врач оказалась некомпетентна. Обещанного изначально заявленного индивидуального подхода не было. На всех пациентов у клиники по 20 минут, что возможно немало для достаточно здоровых женщин. Но если ты «сложный» пациент и у тебя много проблем со здоровьем — естественно, возникает ряд вопросов. Любой грамотный специалист пытается вникнуть в ситуацию, по необходимости назначить дополнительные анализы и обследования для более эффективного лечения. Либо сразу деликатно откажет, но за мою проблему взялись и мне назначили лекарство, не предупредив об особенностях адаптации к ним».

По мере такого лечения здоровье у Светланы становилось все хуже. Начали возникать неприятные сюрпризы — она уже не могла планировать свою жизнь как прежде. Сюда добавились длительные и изматывающие переписки с клиникой.

«Мне приходилось постоянно писать через посредников, а то бишь, администрацию клиники, все вопросы по здоровью. Такая связь с лечащим врачом была на протяжении 4 месяцев. Но когда возникли срочные вопросы и серьёзная проблема — мне с трудом удалось добиться прямой связи с доктором», — по словам Светланы прямой контакт на врача ей предоставили неохотно.

Первый диалог прошёл успешно, но проблемы связанные с приёмом лекарства не исчезали.

«Мне плохо, я прикована к постели и мне назначают психотропный обезболивающий препарат, который противопоказан людям с эпилепсий. В клинике об этом моём диагнозе знали, но почему-то не учли это», — говорит Светлана.

Далее пациентка отмечает, что врач словно потеряла к ней всякий интерес. Ответы были выборочными и сухими, а некоторые вопросы приходилось повторять.

Со временем доктор поняла, что назначила неподходящий препарат, и прописала другой с тем обещанием, что проблема должна исчезнуть.Все бы ничего, но долгожданных улучшений Светлана не увидела даже после этого.

Более того, стало еще хуже.

«Я снова пишу врачу с вопросами и описанием ситуации, на что снова следуют немногословные ответы, а потом врач мне сообщает, что у неё есть еще 4000 пациентов. Постоянно общаться со мной она не может. У неё нет времени расписывать механизм действия препарата, мол, если интересно — гуглите. И если я считаю, что её лечение мне не подходит, то меняйте клинику. В итоге — врач не захотел возиться со мной, сделал мне хуже и, уходя от ответственности, просто оставил меня наедине с проблемами по здоровью».

По словам Светланы, работа для нее критически важна. Ее заработок фоторепортером идет на покрытие страховки VZP, а также на содержание семьи, которая находится в зоне боевых действий.

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