Жители деревни в Чехии получили счет за тепло и воду — оплатите 107 000 крон

Руководство муниципалитета отвергает все обвинения и утверждает, что в огромных задолженностях виноваты сами жители.

Счет за тепло и воду, включая ее подогрев, поверг в шок жителей многоквартирных домов в деревне Козлов (Оломоуцкий край). В поселке живут 267 человек, там 120 квартир, и некоторым после перерасчета придется доплатить за прошлый год более 100 000 крон.

Людям это не нравится, многие боятся, что не смогут оплатить счета, и называют виновником муниципалитет. Руководство муниципалитета отвергает все обвинения и утверждает, что в огромных задолженностях виноваты сами жители.

Например, Яна Захаркова, которая живет с бывшим мужем в трехкомнатной муниципальной квартире, должна заплатить 107 972 кроны.

«То, что мы платим, и с каждым годом все больше, — это сумасшедшие счета. Я и в прошлом году доплачивала около 40 000 крон. Я не знаю, как я с этим справлюсь. Я нахожусь на пенсии по инвалидности. И когда я попросила мэра объяснить, он не захотел об этом говорить. Он сказал, что, если я не заплачу, он меня выселит. Только я успела расплатиться, как через год еще один удар, и я никогда из этого не выберусь», — сказала Právo несчастная женщина, которая за год внесла авансы за квартиру на 51 600 крон.

У Яна Прохазки дела относительно лучше. Он должен заплатить 36 780 крон. Но он не собирается с этим мириться. «Я этого не понимаю. Мы максимально экономим. Я буду добиваться, чтобы муниципалитет что-то с этим сделал», — сказал он, добавив, что раньше платил 7 000 крон в месяц в качестве аванса за свою четырехкомнатную квартиру, а с января платит 12 500 крон.

По словам мэра Козлова Романа Фойтика, большие счета стали результатом резкого роста цен на энергоносители. «У нас спотовые цены. Никто не хотел заключать с нами договор, не зная, сколько что будет стоить», — пояснил мэр. Он добавил, что в 2022 году муниципалитет заплатил за газ 3,19 млн крон, в то время как в предыдущем году — только 995 000 крон.

Кто виноват?

Однако, по его словам, в задолженности виноваты сами люди. «У них маленькие авансы и огромное потребление. Я просил их увеличить авансы и экономить. Почти никто не пришел, а когда пришли, то увеличили аванс на 200 крон, когда требовалось 5 000 крон», — сказал мэр в интервью Právo.

«Это неправда. Он утверждал, что хватит максимум тысячи», — ответил Прохазка, и Захаркова это подтвердила. Ей также непонятно высокое потребление воды — около 12 кубометров в месяц.

«Это невозможно. Я не могу потреблять такое количество. Например, я наполняю ванну лишь изредка. Наверное, проблема где-то в квартире», — говорит она. Женщина жаловалась, но безуспешно.

Двое внуков госпожи Захарковой приезжают к ней на выходные, и она считает, что их присутствие не могло повлиять на потребление.

«Мы проверили счетчик воды, он в порядке. И мы не снимаем показания, компания снимает их дистанционно. Эта женщина тратит деньги впустую, я был у нее дома несколько раз, и там такая температура, что можно ходить в шортах, около 28 градусов вместо 19 градусов», — говорит мэр.

Однако Прохазка четко заявляет: «Во всем виновата бесхозяйственность мэра. Он должен был договориться о более выгодных ценах, а также распорядиться об адекватном увеличении авансов. Но ему наплевать на людей, и когда они чего-то от него хотят, он им просто угрожает».

«Я никогда не говорил ничего подобного», — возразил мэр Фойтик.

Другие жильцы не захотели комментировать ситуацию.

Источник: novinky.cz

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