Улучшите свою карьеру. Минтруда Чехии предложило всем бесплатные курсы повышения квалификации

​Министерство труда Чехии запустило уникальный электронный магазин. У каждого есть возможность улучшить или расширить свои навыки. Затраты на обучение на сумму до 50 тысяч крон компенсирует государство.

Печатать на компьютере всеми десятью пальцами, работать в студии графического дизайна, стать, например, мастером по изготовлению сумок или няней для детей, пока они не пойдут в школу.

Это случайная подборка из множества курсов, которые сегодня можно выбрать на сайте Jsemvkurzu.cz. Платформа создана и поддерживается Министерством труда и социальных дел и Бюро труда Чешской Республики. В интернет-магазине на данный момент представлено более тысячи курсов. На них выделено 6,5 миллиарда крон из Национального плана восстановления.

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Министерство оплачивает 82% стоимости курсов, ориентированных на цифровые технологии (до 50 000 крон) на человека в течение трех лет. Интернет-магазин в первую очередь направлен на улучшение работы с компьютерами и электронными устройствами.

«Это инструмент, который основывается на действительно сильной потребности в возможности дальнейшего обучения людей на чешском рынке труда в ближайшие годы», — объясняет министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, к 2030 году примерно 90% позиций на рынке труда будут меняться, и людям потребуется повысить свою цифровую компетентность.

Курсы для студентов, предпринимателей и пожилых людей

Однако есть и другие курсы — не только цифровые — которые могут быть оплачены на 100%.

«Любой человек, будь то работник, студент, пенсионер или родитель в отпуске по уходу за ребенком, сможет заглянуть в электронный магазин и выбрать из широкого спектра курсов тот, который ему подходит», — говорит Мариан Юречка.

По словам министра, электронный магазин должен привести к тому, что люди смогут продвигаться по службе и получать более высокую зарплату.

«Добавлю, что интернет-магазин также предназначен для людей, которые работают как индивидуальные предприниматели», — добавил министр труда.

По словам Катержины Штепанковой, директора отдела занятости Министерства труда и социальных дел, ожидается, что в получении образования через электронный магазин смогут получить поддержку 30 000 человек. Национальный фонд восстановления выделил на эти цели 6,5 миллиарда крон до 2025 года.

Самый короткий курс рассчитан на 16 часов. «Мы разрешаем проходить короткие курсы, например, в выходные дни. Вы можете выбрать базовый курс, а затем пройти дополнительный», — говорит директор отдела трудоустройства.

Записаться на курсы можно через Identitu občana, например, используя банковский идентификатор — аналогично заявлению на получение социальных пособий.

Однако по техническим причинам участники курсов будут некоторое время зарегистрированы в центре занятости в качестве лиц, ищущих работу.

«Когда вы заполняете форму заявки на участие в курсах, вы ставите галочку, что согласны быть внесенными в реестр ищущих работу. Это нужно для того, чтобы мы могли платить организатору курсов через Центр занятости. После успешного завершения курса человек будет исключен из реестра», — уверяет Штепанкова.

Источник: seznamzpravy.cz

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