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Люди в Праге могут поучаствовать в международном конкурсе наблюдения за природой

Люди в Праге могут поучаствовать в международном конкурсе наблюдения за природой

Партнер рубрики:
Новости 420on
28 апреля
12:54
68
​Принять участие в международном конкурсе по составлению карт городской природы может любой желающий: достаточно сфотографировать животное или растение в Праге с помощью мобильного телефона. Рассказываем, как это сделать.

Люди в Праге могут поучаствовать в международном конкурсе наблюдения за природой

С 28 апреля пражане вновь могут принять участие в международном конкурсе по составлению карт городской природы. До 1 мая любой желающий может принять участие в конкурсе City Nature Challenge, фотографируя и рассказывая об окружающих его растениях и животных с помощью специального мобильного приложения. Главная цель проекта, по словам организаторов, — показать, что и в городах есть уникальная и богатая природа, сообщает Национальный музей, который привез проект в Чехию.

В течение четырех дней предварительно зарегистрированные города будут соревноваться за наибольшее количество наблюдений за живой природой. Принять участие в акции может любой желающий: достаточно сфотографировать животное или растение в Праге с помощью мобильного телефона, и приложение iNaturalist присвоит наблюдению GPS-данные. Затем останется только определить вид, что пользователь может сделать самостоятельно или воспользоваться советами самого приложения или других пользователей.

В рамках City Nature Challenge в этом году Национальный музей также объявляет конкурс на лучшего наблюдателя или наблюдателя с наибольшим количеством снимков в двух категориях: индивидуальные наблюдатели и школьные группы. После завершения конкурса этого года в Национальном музее будет организована выставка лучших фотографий, загруженных в приложение iNaturalist во время City Nature Challenge.

Впервые City Nature Challenge был проведен в 2016 году в городах Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 2018 стал первым годом международного конкурса, в котором приняли участие 68 городов, включая Прагу. Чешская столица заняла 34-е место по количеству наблюдений в среди городов мира. В Европе Прага тогда заняла третье место с более чем 12 000 наблюдений почти 1 500 видов.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

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