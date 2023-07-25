Работа за минимальную зарплату в Чехии: кому она выгодна?

Чешские рынок труда напряжен, компании очень нуждаются в работниках. Согласно последним апрельским данным Чешского бюро труда, на одну вакансию приходилось в среднем 0,9 соискателя. Это означает, что компании объявили 284 530 вакансий, но только 261 683 кандидата искали работу через бюро.

SZ Byznys просмотрел эти вакансии и отобрал 30 из них, которые чаще всего предлагались с минимальной зарплатой, и дополнил несколькими другими, с более высокой оплатой, но все равно очень низкой относительно требуемого образования или специализации в данной области.





Оказалось, что ряд должностей — рабочие, работники склада, водители, официанты, уборщики, а также татуировщики, танцоры, тренеры или массажисты — предлагаются с минимальной заработной платой в размере 17 300 крон в месяц. По сравнению с прошлым годом минимальная зарплата увеличилась на 1 100 крон в месяц (на 7,40 кроны в час — до 103,80 кроны).





Теневая экономика

Однако, по словам Йиржи Халбрштата из компании ManpowerGroup, которая в основном занимается поиском работников для производства и других основных профессий, у компаний практически нет шансов найти кого-то на такую зарплату.





«Размер заработной платы, конечно, зависит от ряда факторов, но, когда мы ищем временных сотрудников на самые простые работы, такие как продажа в киоске или подмена в ресторане, очень трудно найти их дешевле 180 крон в час», — говорит менеджер по подбору персонала. Эта почасовая ставка означает примерно 30 240 крон в месяц.





Хотя временные работники, нанятые компанией на короткий срок, например, для удовлетворения повышенного спроса, могут зарабатывать больше, чем постоянные сотрудники в течение короткого периода времени, основная заработная плата постоянных работников не намного ниже.

Менеджер по подбору персонала Manpowergroup заключает: объявления, предлагающие минимальную заработную плату, скорее всего, свидетельствуют о том, что компания пытается свести свои расходы на сотрудников к минимуму и часть денег выплачивает нелегально.





«Работает это так: компании показывают минимальную зарплату на бумаге, а работники получают остальное на руки без каких-либо доказательств. Обе стороны довольны. Работодатель экономит почти 30% на сборах, а работник зарабатывает столько, сколько ему нужно, и не беспокоится о том, что через 30 или более лет у него будет низкая пенсия», — объясняет Хальбштат.





По его словам, теневая экономика больше всего процветает в строительстве, общественном питании, лесном хозяйстве и сфере услуг, например, среди продавцов, массажистов, фитнес-тренеров и т.п., потому что такие профессии сложно контролировать во время выполнения работы.





«Я хожу в спортзал несколько раз в неделю. В этом году я также оплатила услуги персонального тренера. Я плачу за посещение фитнес-центра, а потом еще отдаю деньги тренеру. Я никогда не получаю квитанций, так что я не думаю, что они где-нибудь показывают эти доходы. Но я рада, потому что, если бы они это делали, мне, вероятно, пришлось бы платить больше», — одна из клиенток спортзала поясняет, как это работает.





Однако низкие зарплаты могут свидетельствовать не только о попытках компаний обойти закон и сэкономить на сборах; иногда они демонстрируют, что ситуация в отрасли очень тяжелая.

Порой низкая заработная плата свидетельствует, что компания не может позволить себе профессиональные услуги, поэтому она ищет, что можно получить за низкую зарплату, а потом не может предъявить требования к качеству предоставляемых услуг.





Вместо выпускников университетов, которые чаще всего занимают должности переводчика, устного переводчика, координатора, консультанта, специалиста по связям с общественностью в солидных компаниях, некоторые фирмы обходятся выпускниками средних школ с дипломом о среднем образовании или без него.





Например, одна компания, занимающаяся организацией свадеб, ищет кандидата без диплома о среднем образовании и без практики для создания и продажи свадебных платьев. За 18 000 чешских крон в месяц она требует активного знания чешского, а также английского и русского языков на уровне носителя языка. Производственный кооператив из региона Млада-Болеслав предлагает на несколько тысяч в месяц больше за услуги письменного и устного перевода на украинский язык, но 25 500 крон за устный перевод на производстве — это невероятно мало, считают эксперты в этой области.





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