Оскорбления и насилие: в Чехии растут случаи издевательств над украинцами

Украинские матери и их дети бегут в Чехию, чтобы найти убежище от войны. Но и здесь им, возможно, придется столкнуться с ненавистью. Украинская девочка во время школьной экскурсии с классом испытала это на себе. Там ее окружили несколько детей, которые начали обзывать ее, а один из них плюнул ей в лицо, потому что она украинка.

«К сожалению, это не единичный случай», — сказала Петра Наскосова, юрист организации In IUSTITIA.

Как решать возникшую ситуацию?

Прежде всего нужно подождать и посмотреть, как школа справится с инцидентами. Дети, которые ругались, и ребенок, который плюнул в лицо девочке из Украины, несовершеннолетние. Это означает, что правовое решение ограничено, хотя воспитательные меры могут быть использованы. Например, вмешательство органов опеки и попечительства.

Однако классному руководителю, завучу целесообразно поговорить с детьми и подвести их к тому, чтобы они извинились, потому что зацикливаться на юридических решениях - не лучшая практика. Если родители несовершеннолетней девочки зациклятся на правовом курсе действий, который в принципе невозможен, это может привести к дальнейшей травме.

Поиск справедливости может привести к тому, что они покинут Чешскую Республику и продолжат искать ее в другом месте.

Дети являются несовершеннолетними, поэтому юридически они не несут уголовной ответственности. Но как насчет их родителей?

Родители не несут уголовной ответственности за поведение своих детей в уголовном порядке. Если они не совершили проступок или общее уголовное преступление, они не могут быть наказаны за поведение своих детей.

Каковы должны быть правильные действия школы, то есть директора и классного руководителя?

Если это их класс и их дети, то им нужно поговорить с детьми о том, что происходит в Украине. Подвести их к тому, чтобы они извинились. Извинение - это то, что может очень помочь в восстановительном процессе и предотвратить повторение подобных ситуаций. Объясните им, что может чувствовать маленький ребенок. Беженцы ищут безопасности. И на данный момент и маленькая девочка и ее семья не могут чувствовать себя в безопасности в Чешской Республике.

Крайние случаи

Проблема в том, что в роли обидчиков выступают дети, которые ведут себя подобным образом неоднократно и издеваются над более слабыми. Родители часто не хотят сотрудничать, а школы оправдываются тем, что они исчерпали все возможности изменить ситуацию. Кроме того, ясно, что дети должны были где-то услышать то, что они повторяют, даже если еще не могут полностью это понять.

Это маленькие дети. Но что же тогда можно сделать?

Если усилия классного руководителя и директора школы не увенчались успехом, в ситуацию должен вмешаться орган по охране детей. Он может опросить родителей и несовершеннолетних. Если дети продолжают вести себя подобным образом, можно применить воспитательные меры, которые назначит суд за совершенное правонарушение.

Какие воспитательные меры применяются в крайних случаях?

Обычно это предупреждение, контроль со стороны Управления социально-правовой защиты детей и так далее.

Как вы считаете, это единичный случай или вы сталкиваетесь или знаете о подобных случаях в своей практике?

К сожалению, это не единичный случай. Наблюдается огромный рост насилия, как словесного, так и физического, в отношении военных беженцев из Украины. К сожалению, это уже не только словесное насилие, у нас также нападают на детей и взрослых.

В практике IUSTITIA беженцы из Украины составляют около 20% случаев, что означает, что они находятся на втором месте по степени риска в Чешской Республике после ЛГБТ.

Становится ли ситуация хуже?

Да. Ситуация ухудшается в основном потому, что мы не слышим решительного осуждения происходящих здесь нападений. К сожалению, это также связано с ростом дезинформации и ненависти, которые распространяются в некоторых частях Чешской Республики.

Источник: irozhlas.cz

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