Пара кликов, и ты в армии! Чехия хочет заинтересовать новобранцев новым сайтом

Министерство обороны Чехии надеется, что виртуальный рекрутинговый центр армии позволит ускорить и сделать более понятным процесс призыва или пробудить интерес к вооруженным силам у молодого поколения.

Как уже сообщал 420on, сейчас разрабатывается новая стратегия безопасности Чешской Республики, которая будет включать в себя предположение о том, что страна может оказаться в состоянии войны. В документе будут указаны Россия и Китай как угрозы для Чехии и евроатлантической безопасности.

С 1 июня рекрутинговый центр работает в тестовой версии, которую iROZHLAS.cz имел возможность увидеть. Первые призывники смогут подать заявление в режиме онлайн уже летом.

Проект виртуального вербовочного центра, где в настоящее время уточняются последние детали, представляет собой не только веб-презентацию армейского снаряжения и военной жизни, но и карьерный центр, который «возьмет новобранца за руку» и проведет его через весь процесс призыва.

Министерство обороны заключило рамочный договор с государственным предприятием LOM Praha и выделило на проект 90 миллионов крон.

Например, появится новая возможность поиска вакансии в зависимости от местонахождения или от того, интересуют ли человека военно-воздушные силы или воздушно-десантный полк. Другими новшествами станет калькулятор заработной платы и виртуальный помощник Адела, которая может рекомендовать подходящие вакансии и берет на себя часть рутинной работы рекрутеров.

По словам руководителя проекта полковника Иво Зелинки, цель состоит в том, чтобы приблизить виртуальный центр найма к классическим сайтам по трудоустройству, с которыми люди знакомы.

«Сегодня кандидат должен прийти на прием и принести с собой все документы. Как правило, бывает так, что он приходит, и треть документов оказываются неправильными, или он забывает их, и ему приходится приходить снова. Это неэффективно», — описывает полковник сложившуюся ситуацию.

«Все заявления, которые сейчас заполняются вручную, теперь будут заполняться системой за заявителя. Документы будут заполнены автоматически, кандидату останется только проверить их», - добавляют представители проекта.

Сайт также пытается привлечь тех, кто не хочет идти в армию, но интересуется вооруженными силами. В новой программе они смогут увидеть, например, 3D-модели оружия и снаряжения, включая подробные описания.

В разделе «Игры» можно будет создать собственный аватар — воина, спортсмена или аналитика — и выполнить различные задания на знание или физическую подготовку. В качестве награды персонаж получит нашивку подразделения своей мечты или медаль.

Согласно действующей концепции, к концу 2030 года в чешской армии должно быть 30 000 профессиональных солдат и 10 000 военных в резерве.

Источник: irozhlas.cz

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