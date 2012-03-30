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Люди обленились и тянут за собой Чехию? Мнение замглавы Центробанка ЧР

Новости 420on
12 ИЮНЯ 2023
13:07
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Хотя в других странах после пандемии наблюдался двузначный рост, в Чешской Республике после пандемии наступил экономический спад. Страна отстает в том числе потому, что люди привыкли работать менее интенсивно и предпочитают отдыхать, говорит заместитель управляющего Чешского национального банка (ЧНБ) Ева Замразилова.

В то время как экономика Хорватии выросла на 10,7% с начала 2020 года, когда пандемия охватила Европу, до конца прошлого года, показатели чешской экономики за это время снизились на 1%. Чехия является худшей в ЕС. Наряду с Испанией это единственная страна в Евросоюзе, которой еще не удалось поднять свою экономику до уровня, предшествовавшего пандемии.

Ева Замразилова, заместитель управляющего центрального банка, видит несколько причин отставания Чехии. По ее словам, люди привыкли меньше работать.

«Они предпочитают иметь свободное время и не так заинтересованы в дополнительном заработке. У меня нет данных, подтверждающих это, скорее, это мое наблюдение. Например, в сфере услуг трудно найти человека, готового выполнить услугу в разумные сроки», — приводит пример Замразилова.

Чешский парадокс: вакансий больше, чем безработных

Безработица в Чешской Республике находится на стабильном уровне, и в мае она снова снизилась до 3,5%. Компании могли бы производить больше, но «людей нет».

«После ковида возникло общество прав. Люди перестали беспокоиться о рабочих местах. Мы видим в экономике больше вакансий, чем безработных, и это в ситуации, когда экономика практически не растет. Это не очень хорошо сочетается с макроэкономической точки зрения. В то же время у нас высокая инфляция», — отмечает Замразилова.

Росту ВВП Чехии также препятствует высокая инфляция, которая уже 16 месяцев подряд выражается двузначными цифрами. «Инфляция крадет у общего роста экономики. Наша структура в значительной степени основана на промышленности, особенно автомобильной», — сказала заместитель управляющего ЧНБ.

Ева Замразилова указала на высокие процентные ставки как на третью причину слабой внутренней экономической формы. ЧНБ был одним из первых центральных банков в Европе, который использовал их для охлаждения стремительно растущей инфляции. «7% — это одна из самых жестких политик в развитом мире, она ужесточает экономические условия. Это также является причиной слабого роста и рецессии экономики», — говорит она.

Ставки пока не снижаются

Хотя инфляция сокращается в годовом исчислении отчасти в результате сравнения с высокими значениями прошлого года, ЧНБ не спешит снижать ставки. «Мы не будем думать о снижении процентных ставок, пока не увидим, что инфляция уверенно движется к цели. Я была довольна апрельским показателем инфляции, но таких показателей должно быть больше. Было бы ошибкой преждевременно смягчать денежно-кредитную политику. Это опыт 1970-х годов, когда было больше инфляционных волн», — говорит эксперт.

По мнению Замразиловой, внутренний ВВП в этом году будет стагнировать. «Мы ожидаем, что рост снова будет плюс-минус около нуля, только в следующем году экономика может восстановиться где-то до 2–3%», — прогнозирует экономист.

Это будет происходить в основном за счет экспорта, особенно машиностроения. «Все будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация в автомобильной промышленности, особенно в машиностроении. Это наша основная статья экспорта. Занятость, зарплаты и уровень жизни будут зависеть от экспорта», — сказала Замразилова.

Источник: seznamzpravy.cz

 

 

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Чехия безработица работа экономика

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