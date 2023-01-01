Социальные выплаты в Чехии — 2023: как получить пособия, о которых вы, возможно, даже не знали

Во время кризиса особенно полезно знать о возможностях финансовой поддержки со стороны государства. Мы подготовили материал о актуальных социальных пособиях в Чехии, на которые вы можете рассчитывать в 2023 году.

Регулирование материальных отношений в социальной системе государства невозможно без установления денежного минимума, которого, по усредненным подсчетам, должно хватать на пропитание и базовые личные нужды граждан. Прожиточный минимум состоит из двух величин – социального и физиологического минимумов.

Установление величины прожиточного минимума необходимо для расчета пособий на проживание, оказания помощи при материальной необеспеченности, определения размеров социальных дотаций, пособий на ребенка и т. п. Величина прожиточного минимума устанавливается в соответствии с Законом № 110/2006 ЧР «О прожиточном (социальном) и физиологическом минимумах».

Прожиточный минимум в Чехии

Величина суммы прожиточного минимума может варьироваться в зависимости от того, на какую категорию граждан он ориентирован, так как базовые потребности могут существенно разниться. Так, размер прожиточного минимума, определяемый в чешских кронах, с 1 января 2023 года составляет:

для одиноких людей – 4 860 крон;

для первого члена семьи – 4 470 крон;

для последующих членов семьи – 4 040 крон.

Прожиточный минимум на ребенка зависит от его возраста. Так, для детей до 6 лет предусмотрен минимум в 2 480 крон, с 6 до 15 лет — 3 050 крон, а для молодежи с 15 до 26 лет — 3 490 крон. Индексация прожиточного минимума в Чехии производится в соответствии с Постановлениями правительства, которое опирается на актуальный рост потребительских цен.

Социальные пособия в Чехии

Если вы не являетесь гражданином Чешской Республики, но получили разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) в этой стране, то вы можете претендовать на получение социальных пособий в ситуациях, определяемых чешским законодательством. Также к категории иностранных граждан, имеющих право на социальное пособие, относятся:

лица младше 1 года, которые были рождены на территории Чехии и получили разрешение на проживание в стране;

несовершеннолетние иностранцы, находящиеся на попечительстве в Чешской Республике;

научные сотрудники, получившие разрешение на долгосрочное пребывание в ЧР;

иностранные граждане под дополнительной охраной;

обладатели синих карт.

Однако необходимо учесть, что государство оказывает помощь прежде всего необеспеченным семьям с детьми.

Для получения социального пособия нужно подать заявление в отделение бюро по трудоустройству по фактическому месту жительства лица, имеющего право на пособие, то есть получателя пособия. Все заявления подаются на бланке установленной формы, найти бланки для заявлений на всевозможные пособия можно здесь.

Адреса региональных отделений и отделения в Праге можно найти на портале Бюро труда Чешской Республики.

Виды социальных пособий в Чехии

1. Пособие на ребенка. Оно считается основным долговременным пособием, которое предоставляется малообеспеченным семьям с детьми. Право на получение пособия имеют семьи с доходом до 3,4 прожиточного минимума. Пособие на ребенка предоставляется в трех размерах в зависимости от возраста ребенка и по двум ставкам, базовой и повышенной, в зависимости от дохода.

Возраст ребенка Пособие на ребенка в чешских кронах в месяц (базовая ставка) Пособие на ребенка в чешских кронах в месяц (повышенная ставка) до 6 лет 830 1 330 6–15 лет 970 1 470 15–26 лет 1 080 1 580

2. Пособие по уходу за ребенком получает гражданин, который на срок от одного до четырех лет берет декретный отпуск. В зависимости от длительности отпуска рассчитывается величина выплат. Общая сумма пособия составляет 300 000 крон на ребенка. Если в семье родились близнецы, то общая сумма пособия составляет 450 000 крон. Получать пособие можно до того момента, когда ребенку исполнится четыре года.

3. Единовременное пособие на ребенка в размере 5 000 крон могут получить семьи, доход которых в прошлом году не превысил 1 000 000 крон «грубой» прибыли. Право на это пособие имеют дети, родившиеся в период со 2 августа 2004 года по 31 декабря 2022 года. Если вы ожидаете ребенка сейчас, вы можете подать заявление и после его рождения, но не позднее 1 июля 2023 года. Пособие выплачивалось многим семьям автоматически, но если вы не получили его, то подать заявление можно здесь.

4. Пособие на жилье. На такую социальную помощь могут рассчитывать одинокие люди с низкими доходами, а также малообеспеченные семьи, которым сложно самостоятельно оплачивать жилье. Данное пособие выплачивается только в том случае, если расходы на жилье невозможно покрыть суммой менее 30% от общих доходов семьи или одинокого гражданина.

5. Единовременное пособие при рождении ребенка предусмотрено для малообеспеченных семей с низким доходом, чтобы помочь им с оплатой расходов, связанных с появлением нового члена семьи. Право на пособие при рождении ребенка имеет семья, в которой родился первый или второй ребенок и доход которой в календарном квартале, предшествующем рождению ребенка, был меньше 2,7 прожиточного минимума для семьи. Размер пособия на рождение ребенка составляет 13 000 крон за рождение первого ребенка и 10 000 крон за рождение второго.

6. Пособие на погребение выплачивается лицу, которое занималось организацией похорон ребенка, а также его родителям при условии, что ребенок имел ПМЖ в Чехии. Размер пособия на погребение фиксированный: 5 000 крон. Данное пособие выплачивается в случаях аборта или искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям.

7. Пособие по опекунству адресовано лицам, выполняющим обязанности опекунов несовершеннолетних лиц. Опекун в таком случае имеет право на пособие на ребенка, пособие по уходу за ним и др.

8. Пособие на проживание могут получить те граждане, у которых очень низкие доходы. Данное пособие предназначено, в частности, для обеспечения питанием, одеждой, обувью, основными гигиеническими потребностями и т. д. Право на получение и размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом лица (или лиц) и его доходом, за вычетом так называемых разумных расходов на жизнь. В каждом случае данное пособие рассчитывается индивидуально.

9. Экстренная неотложная финансовая помощь полагается лицам с доходами ниже прожиточного минимума в чрезвычайной ситуации. Экстренная помощь предоставляется в ситуации, вызвавшей расходы, на которые у лица (или совместно оцениваемых лиц) нет достаточных средств. Расходы должны быть указаны в заявлении.

10. Социальное пособие. Инвалидам и дееспособным людям предусмотрен ряд различных пособий в зависимости от состояния их здоровья. Пособия в данном случае рассматриваются индивидуально, и для его получения необходимо предоставить соответствующие справки из медицинских учреждений.

11. Пособие на усыновление. Семьям, которые взяли приемного ребенка, также полагается ряд различных пособий. При усыновлении выплачивается пособие от 8 000 до 10 000 крон. К тому же такие семьи или человек, усыновивший ребенка, могут рассчитывать на ежемесячное пособие на содержание ребенка.

12. Гуманитарное пособие выплачивается беженцам из Украины, получившим временную защиту в Чешской Республике и не имеющим средств для оплаты своих основных жизненных потребностей. Первые шесть месяцев оно составляет 5 000 крон в месяц на одного человека. Начиная с седьмого календарного месяца в размере пособия играет роль возраст заявителя. В случае детей до 18 лет ежемесячный размер гуманитарного пособия составляет 3 490 крон, а для иностранцев старше 18 лет — 4 860 крон. Более подробную информацию о данном пособии можно узнать, посмотрев видео ниже.

13. Пособие солидарным. Те люди или семьи, которые в 2022 и 2023 годах предоставили бесплатное жилье иностранцу, находящемуся под временной защитой, также могут получить пособие. Главное условие — бесплатное предоставление жилья на срок не менее 16 дней подряд. Если лицо, подающее заявление на получение пособия, проживает вместе с размещенными иностранцами, ежемесячная выплата на одного размещенного составляет 3 000 крон. Максимальная сумма, которую может получить заявитель, составляет 9 000 крон. Если заявитель не живет под одной крышей с иностранцами, ежемесячный размер пособия составляет от 5 000 до 15 000 крон в зависимости от количества проживающих лиц. Заявления подаются только в электронном виде, сделать это можно по этой ссылке.

Отметим, что сумма большинства пособий, указанных в данном материале, рассчитывается индивидуально. Более подробную информацию по каждому из описанных пунктов можно найти на сайте Министерства труда и социальных дел ЧР или обратившись в Бюро трудоустройства Чешской Республики.

Министерство труда и социальных дел

Департамент нестраховых социальных и семейных пособий

Na Poříčním právu 1, 128 01 Прага 2

Тел.: +420 221 921 111

www.mpsv.cz, e-mail: [email protected]

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