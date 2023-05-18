Чехия обяжет компании указывать размер зарплаты в объявлениях о работе

Соискатели хотят видеть в объявлениях зарплату, которую им предлагают компании. Компании не хотят, чтобы их заставляли это делать: они хотят сами принимать решения.

Правительство Чехии планирует обязать компании публиковать размер зарплаты в своих объявлениях. Работники в целом довольны инициативой, а компании - не очень, хотя некоторые из них уже сейчас делают это.

В конце прошлого года правительство опубликовало план действий по обеспечению равной оплаты труда для женщин и мужчин на период с 2023 по 2026 год, после того как государства договорились о правилах равной оплаты труда для работников на аналогичных должностях в странах ЕС.

В соответствии с планом, через несколько лет компании будут обязаны указывать уровень заработной платы в объявлениях о приеме на работу при найме новых сотрудников. Согласно плану, который должен быть одобрен парламентом, компании должны будут раскрывать размер заработной платы либо в виде минимального вознаграждения, либо в виде определенного финансового диапазона.

Однако некоторые компании уже сейчас раскрывают уровень заработной платы. Это следует из опроса кадровой компании Pred Vybor.

Компания Kogi CON, специализирующаяся на выстраивании корпоративной культуры в компаниях, выступает против обязательного раскрытия размера заработной платы.

«Обязательное раскрытие информации о зарплате — это значительное посягательство на свободу компаний решать, какую корпоративную культуру они хотят иметь. Хотя мы видим, что в большинстве компаний сегодня прозрачность положительно влияет на достижение целей, нецелесообразно вводить ее в директивном порядке. Существует множество типов корпоративной культуры, и каждый из них может быть эффективным», — говорит Филип Хурда, генеральный директор компании.

Он говорит, что те, кто составил данное предложение из лучших побуждений, чтобы обеспечить равные условия, не понимают, насколько большое влияние может оказать такое процедурное изменение.

«Например, в большинстве производственных компаний, где существует сильная иерархия, прозрачность стартовых зарплат, скорее всего, негативно скажется на сотрудничестве и лояльности существующих сотрудников. Напротив, в культуре, ориентированной на конкуренцию, она может быть эффективной. Но позвольте компаниям определять свою собственную корпоративную культуру, и пусть этот подход движется на запад, а не на восток», — советует Хурда.

«Если в объявлении о вакансии содержится информация о зарплате, это обычно имеет двойной эффект. Во-первых, компания таким образом пытается привлечь подходящих кандидатов; во-вторых, она также отсеивает кандидатов, чьи зарплатные ожидания значительно превышают указанную сумму», — комментирует исследование Ян Незкусиль, менеджер кадровой консалтинговой компании Hays. Данные о рабочей силе для Pre-Select были собраны в мае с помощью Talk Online Panel из выборки 500 работающих респондентов в возрасте 18–64 лет.

«Однако, когда людям была предоставлена возможность выбрать несколько вариантов ответа на вопрос о том, насколько уровень зарплаты является для них решающим при принятии предложения о работе, только 27% ответили, что зарплата стоит на первом месте», — отмечает Франтишек Будни, директор Předvýběr.cz. По данным опроса, люди могут предпочесть большой зарплате нематериальные блага или интересную работу и приятный коллектив.

Источник: seznamzpravy.cz

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