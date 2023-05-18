С жителей Чехии дерут три шкуры за роуминг вне ЕС. Как бороться

​Чешские операторы взимают невероятные суммы за интернет-соединение за пределами Европы. Вы можете заплатить за гигабайт больше, чем за новый автомобиль. Но мы покажем простой трюк, который позволит вам оставаться онлайн в отпуске и платить в тысячи раз меньше.

«Добро пожаловать за границу в зону 2. Вы заплатите 61 крону за минуту исходящего звонка и 36 крон за минуту входящего звонка. SMS 15 крон, MMS 12 крон, 1 Мб 302 кроны».

Когда читаешь такое сообщение после приземления на Бали, легко в спешке пропустить последнюю цифру. Более 300 крон — это цена за 1 мегабайт загруженных данных. Если вы загрузите 1 гигабайт данных, что эквивалентно примерно четырем часам обычных видеозвонков, цена превысит 250 тысяч крон. Операторы используют различные меры предосторожности, которые обычно не позволяют вашему счету доходить до сотен тысяч крон. Но это не решает основной проблемы: как получить мобильный интернет по разумным ценам?

К счастью, решение есть: локальная SIM- или eSIM-карта. Прежде чем мы узнаем, как установить ее в телефон, разберемся, почему она действительно может пригодиться: потому что цены на данные в роуминге абсурдно высоки.

За пределами Европы роуминг стоит дорого

Приведенный выше пример цен на популярном индонезийском острове относится к базовому тарифному плану Vodafone «Мировой роуминг». Другой крупный чешский оператор, T-Mobile, предлагает такие же тарифы. У O2, как правило, расценки немного лучше, но даже там обычные интернет-привычки обойдутся дорого.

Операторы в европейских странах предлагают практически те же условия, что и при подключении внутри страны, поскольку это диктуется европейским законодательством. Но как только вы выезжаете за пределы Европы, цены на роуминг становятся дикими.

Напоминаем, что в странах ЕС и Великобритании действуют те же правила и условия, что и в Чехии. На сайтах мобильных операторов можно узнать, к какому диапазону или зоне относится ваш пункт назначения.

O2 предлагает самые низкие тарифы на базовые данные за пределами ЕС. Это связано в основном с тем, что оператор включает почти все страны за пределами Европейского союза в свою вторую зону (Top World outside the EU).

Напротив, операторы T-Mobile и Vodafone помещают большую часть мира в третью категорию. В этих странах вы, например, заплатите около 160 000 крон за просмотр художественного фильма на Netflix. Поэтому не забудьте заранее отключить данные или подключить более выгодный тарифный план.

Пакеты могут помочь

Конечно, операторы знают, что такие суммы за передачу данных абсурдно высоки, поэтому они предлагают пользователям пакеты данных.

В зависимости от тарифа вы можете получить немного более выгодное предложение. Например, в вышеупомянутой Индонезии T-Mobile предложит вам пакет на 200 Мб примерно за 2 399 крон. Это очень дорого, но дешевле, чем роуминг по умолчанию. Vodafone в Индонезии предлагает 500 Мб за 199 крон в день.

Пакеты обычно нужно активировать самостоятельно, они имеют ограниченный срок действия, и если вы их не используете, то остаток приобретенных данных пропадает. Кроме того, вам все равно придется следить за тем, сколько данных вы используете и когда истекает срок действия вашего лимита. Как только вы израсходуете свой предоплаченный пакет, начнут действовать высокие цены по базовому тарифу.

Решение проблемы дорогих данных — местная SIM-карта и eSIM

К счастью, вы можете обойти ценовые причуды чешских операторов. Лучший способ избежать высоких цен на интернет за границей — воспользоваться специальными услугами передачи данных, предлагаемыми местными операторами.

Раньше это означало покупку местной SIM-карты по прибытии в новый пункт назначения и использование ее в течение всего срока пребывания. Хорошие пакеты данных - иногда даже безлимитные - можно купить за сотни крон.

Вот предложение от одного из операторов Индонезии специально для туристов. Примерно за 220 крон вы получаете 25 Гб данных. Условие покупки SIM-карты – фотографирование паспорта и серийного номера мобильного телефона.

Для коротких поездок подходят специальные туристические карты. Но если вы остаетесь за границей надолго, имеет смысл приобрести классический тариф, предназначенный для местного рынка. Только убедитесь, что вы не подписываетесь на какие-либо регулярные платежи.

Недостаток этого решения в том, что вам придется ознакомиться с местными предложениями, которые могут быть не совсем понятны иностранцам. Они могут быть ограничены по времени или сопровождаться дополнительными требованиями. В некоторых телефонах вам также придется физически менять SIM-карты каждый раз, когда вы захотите проверить, звонил ли кто-то на ваш чешский номер.

Услуги eSIM становятся все более популярными, поскольку они устраняют многие из этих недостатков. Электронная SIM-карта не привязана к физическому объекту, поэтому ее можно установить и использовать в любом месте. Например, на сайте Airalo можно заказать одноразовую eSIM практически для любой страны мира.

На этой eSIM-карте вы можете подписаться на подключение к передаче данных по ценам в тысячи раз ниже чешских роуминговых тарифов. Вот как выглядит предложение для Индонезии: вы можете выбрать от 1 Гб за 5,50 доллара (120 крон) до 20 Гб за 40 долларов (870 крон).

Очевидно, что eSIM для передачи данных выходит значительно дешевле. И не только в США, но и практически во всех странах за пределами Европы. Кроме того, вам не нужно ничего физически вставлять в телефон. Вы можете купить eSIM в интернет-магазине, использовать приложение Airalo, чтобы загрузить ее в свой телефон, а затем следовать инструкциям для ее активации.

Что нужно знать об eSIM?

Не каждый телефон поддерживает технологию eSIM. Прежде чем покупать eSIM, убедитесь, что ваш телефон может с ней работать.

iPhone, выпущенные начиная с 2018 года (XR, XS, 11 и новее), могут работать с eSIM.

На телефонах Android убедитесь, что в настройках интернета и подключения доступно управление SIM-картами и включена опция добавления загруженной SIM.

Загруженная eSIM не обязательно должна иметь собственный номер телефона. Как правило, через карты данных нельзя совершать телефонные звонки.

Вы можете загрузить несколько SIM- и eSIM-карт одновременно и выбирать, какую из них использовать для звонков, а какую — для передачи данных.

Помимо Airalo, Nomad также предлагает аналогичные услуги региональных и местных eSIM-карт. Большое сравнение различных предложений eSIM-карт можно найти на сайте eSIMdb.com. Для заядлых пользователей данных хорошо подойдет Holafly, так как сервис взимает плату за неограниченную передачу данных в течение определенного периода времени.

За неделю безлимитной передачи данных в Индонезии вы заплатите всего 27 долларов (около 590 крон) через eSIM Holafly.

Следует добавить, что активация eSIM не совсем интуитивно понятна для новичка. Поэтому следуйте инструкциям приложения очень внимательно, шаг за шагом. После установки проверьте в настройках телефона, что вы действительно отключили роуминг данных для своей SIM-карты и будете использовать только новую eSIM для подключения к мобильному интернету.

Внимательно просмотрите все настройки, чтобы убедиться, что ваша eSIM настроена для передачи данных, является опцией мобильных данных по умолчанию и для нее включен роуминг данных. Вы также должны отключить передачу данных на оригинальной SIM-карте.

Вы можете оставить свою оригинальную SIM-карту в телефоне и использовать ее для звонков или SMS. Это особенно полезно, если на вашем телефоне установлена двухфакторная аутентификация.

Таким образом, новая eSIM будет использоваться только для передачи данных и только в то время, когда вы находитесь за границей. Если вы будете осторожны, чешский оператор не заработает ни копейки на вашем использовании интернета.

Источник: seznamzpravy.cz

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