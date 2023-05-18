Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
Размер пенсии в Чехии можно будет узнать из интернет-банкинга

Размер пенсии в Чехии можно будет узнать из интернет-банкинга

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 июня
10:01
1151
Вы входите в интернет-банк и видите приблизительный размер своей пенсии наряду с информацией о состоянии счета или платежах по ипотеке. Такую возможность хочет предложить людям министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Размер пенсии в Чехии можно будет узнать из интернет-банкинга

«Речь идет о том, чтобы в 30, 45 или даже 50 лет можно было сказать, что стратегия хороша и соответствует тому уровню жизни, который человек хочет иметь на пенсии», — пояснил он в интервью Ptám se já на Seznam Zprávy, добавив, что это также будет формой финансового образования.

«У Чешского управления социального обеспечения есть приложение, в котором вы можете войти в систему и, если у вас есть страховая история, посмотреть, какой будет ваша пенсия. Мы хотим связать это с электронным банковским обслуживанием», — сказал он.

По словам Юречки, это еще один способ использования Пенсионного информационного приложения, которое может предсказать размер пенсии примерно через год после уплаты взносов.

Без изменения закона это не сработает

Это пока только идея, поэтому нельзя оценить, когда клиенты банков смогут увидеть ориентировочный размер своей пенсии в онлайн-банкинге.

«Прямая связь системы с банком — это вопрос обмена данными клиентов между государственной и частной сферами, и для этого потребуются прочные рамки, установленные законодательством, которое должно быть принято», — сказал Якуб Аугуста, пресс-секретарь министерства.

Представители банковского сектора приветствуют эту идею, но подтверждают, что предстоит пройти долгий путь.

«Министерство труда и социальных вопросов обратилось к нам с предложением сотрудничать в области пенсионной реформы, особенно в плане повышения степени ответственности граждан за размер своей пенсии. Сейчас мы ждем более подробной информации о содержании пенсионной реформы, которая, вероятно, появится в ближайшие несколько месяцев», — ответил на вопрос Радек Шалша, пресс-секретарь Чешской банковской ассоциации.

Банки хвалят идею

Опрошенные банки воспринимают отображение ориентировочной пенсии как дополнительную услугу для клиентов.

«Мы поддерживаем любые решения, которые помогут клиентам ориентироваться в подготовке к пенсии. В ČSOB, например, мы позволяем клиентам видеть текущую сумму пенсионных накоплений прямо в мобильном банковском приложении Smart. Клиент также имеет представление о том, сколько месяцев он копил — он может видеть сумму своего взноса, взноса государства или взноса работодателя, если тот делает взносы», — рассказал Патрик Мадл, пресс-секретарь ČSOB.

«Это соответствует стратегии Česká spořitelna, направленной на финансовое здоровье клиентов. Информация о размере пенсии, на которую может рассчитывать человек, может, например, заставить его больше откладывать на пенсию или больше инвестировать», — сказал Франтишек Буц, пресс-секретарь банка.

Источник: seznamzpravy.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

 Telegram 

— Facebook

— Instagram



читайте по теме
Assets
27 июня
20:55
559
Общество
Чешка умерла на пляже в Греции: скорая помощь ехала 50 минут
Assets
27 июня
17:59
1774
Общество
Фиктивные пособия? Киберпреступники в Чехии охотятся на самую незащищенную группу населения
Assets
27 июня
16:59
575
Жизнь
КАДРЫ: невиданная жестокость работников чешской скотобойни к животным
Assets
27 июня
16:51
824
Общество
«Мы не страна убийц» — российский оппозиционер из тюрьмы написал письмо президенту Чехии
Последние новости:
Assets
27 июня
20:55
559
Общество
Чешка умерла на пляже в Греции: скорая помощь ехала 50 минут
Assets
27 июня
16:51
824
Общество
«Мы не страна убийц» — российский оппозиционер из тюрьмы написал письмо президенту Чехии
Assets
27 июня
14:23
578
Культура
Куда пойти 1—7 июля в Чехии: настольные игры, скейтборд-гонки и другие мероприятия
Assets
27 июня
13:46
774
Общество
В Чехии начался самосбор чеснока — урожай хороший
Assets
27 июня
13:21
625
Общество
Роман на расстоянии с сомнительным «инженером» обошелся чешке в 1,2 миллиона крон
Assets
27 июня
11:01
690
Общество
Иностранцы в Чехии перевозили мигрантов из Турции нелегально
Assets
27 июня
10:23
992
Экономика
Сумасшедшие проценты: сколько вы можете переплатить за микрокредит в Чехии
Assets
26 июня
21:18
815
Общество
Руководство больницы «Буловка»: лифт не падал, перегруженная кабина медленно спускалась
Assets
26 июня
18:29
4460
Общество
Пригожин раскрыл причины похода на Москву
Assets
26 июня
17:44
1562
Политика
«Путин больше не альфа-самец», — говорит директор по европейским делам МИД Чехии


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
дети
концерт
недвижимость
преступность
фестиваль
транспорт
работа
Туризм
бизнес
погода
выставка