Подработка без работников? Предложения есть, но для некоторых 150 крон в час мало

Начинается пора летних подработок, а вместе с ней и поиск студентами дополнительного заработка. Компании приветствуют временный персонал на каникулах, но мнения по поводу того, что делать и за сколько, часто не совпадают.

Студенты старших классов не могут пойти на «обычную» работу, поэтому подработка для них — самый распространенный способ получения дохода. Традиционно студенты наиболее востребованы в ресторанах, продуктовых киосках, да и вообще во всем бизнесе общественного питания, а также на складах или в организационных службах. Франтишек Яреш из агентства Student, которое организует временную работу для тысяч студентов, говорит, что в этом году компании и предприниматели хотели бы нанять временных работников, но интерес со стороны молодежи снижается.

Однако в другом агентстве по трудоустройству говорят, что типы предлагаемой работы меняются, как и ожидания временных работников насчет того, что они хотели бы делать и, самое главное, на какую зарплату рассчитывают.

По данным кадрового агентства ManpowerGroup, предложение временных рабочих мест возвращается к уровню до пандемии, но меняется по составу. «Например, появилось больше возможностей в административных областях, которые пользуются популярностью», — говорит Йиржи Халбрштат, менеджер по подбору персонала и маркетингу в ManpowerGroup.

«Также наблюдается повышенный спрос на временных сотрудников в производстве, логистике и розничной торговле, где компании заменяют сотрудников, находящихся в отпуске», — говорит Халбрштат. Он также объясняет, что летом традиционно больше предложений. Работодатели ищут замену и помощь во время сезона отпусков. «Такие предложения, как правило, оплачиваются лучше из-за срочности. Если у студента есть несколько свободных дней и он хочет подзаработать, он всегда найдет возможность», — говорит Халбрштат.

Он также отмечает, что летом на интернет-порталах обычно появляется более двух тысяч предложений. Однако есть регионы, такие как Усти-над-Лабем, где предложений в долгосрочной перспективе мало. Большинство временных рабочих мест, как правило, находятся в крупных городах.

«В летние месяцы мы регулярно наблюдаем повышенный интерес к временным рабочим местам, причем чаще всего заявки подают студенты. По возможности мы также предлагаем работу на несколько недель, когда они заменяют наших сотрудников на каникулах. В большинстве случаев это должности кладовщиков или водителей. У нас также есть временные работники, которые помогают нам в летний период на протяжении нескольких лет», — говорит Ярослава Шинделаржова из компании Geis.

Почасовая ставка часто учитывает наличие рабочего места, говорит он. Например, логистические центры на периферии Праги ищут временных работников за 200 крон в час, что больше, чем платят компании внутри города.

Финансовое вознаграждение временных работников обычно составляет от 150 до 170 крон в час. «Я работаю в организационной службе и проверяю у людей билеты на различные мероприятия, начинала со 130 крон в час, недавно мне повысили почасовую ставку до 150 крон», — рассказывает 17-летняя студентка из Праги.

150 крон в час — это наиболее часто предлагаемая ставка за временную работу в Праге. Хотя для старшего поколения это большие деньги, некоторые молодые люди не хотят работать за такое вознаграждение. Карманных денег от родителей вполне хватает на их расходы.

«Я учусь, моя семья поддерживает меня материально и хочет, чтобы я сосредоточилась на учебе. Они дают мне несколько тысяч в месяц, а если у меня возникают непредвиденные расходы, они обычно вносят свой вклад», — говорит 21-летняя Вендула, студентка университета. Она говорит, что ее карманных денег хватает на одежду, развлечения с друзьями и походы в пабы.

«Но летом я обычно нахожу сезонную работу, с помощью которой оплачиваю более дорогие вещи, например электронику или поездки за границу», — признается Вендула. Она говорит, что легче всего найти работу на складе или в кафе.

«Туристические центры часто ищут официантов на сезон, и я обычно получаю чаевые в дополнение к почасовой оплате», — отмечает она.

Другая 22-летняя девушка работает официанткой в закусочной на окраине Праги. Помимо 150 крон в час она получает чаевые.

Но некоторые молодые люди считают почасовую ставку в 150 крон очень низкой. «Я получаю 180 крон в час, но не получаю чаевых. Мне это кажется несправедливым, потому что я занимаюсь непосредственно обслуживанием клиентов», — жалуется 20-летний студент, работающий официантом в ресторане.

Часто бывает так, что, если временные работники в сфере общественного питания не получают чаевых, работодатель увеличивает их почасовую ставку или предоставляет им другие льготы. «Компании предлагают временным работникам различные льготы, чтобы повысить привлекательность временной работы, чаще всего это транспорт, проживание и питание», — объясняет Халбрштат из ManpowerGroup.

Другие льготы могут также включать скидки на товары и услуги компании, на которую они работают. «Я ничего не получаю из чаевых, но я получаю бесплатные напитки во время работы и скидку для сотрудников на все продукты, когда посещаю компанию», — рассказывает 23-летний бариста из пражского кафе.

Источник: seznamzpravy.cz

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