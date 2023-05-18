Глава Карловарского края: «Я не боюсь за судьбу Карловых Вар, хотя мне ясно, что война испортила отношения с Россией на ближайшие 50 лет»

Как изменила «русский» курортный город Карловы Вары война в Украине? Это лекарство, говорит бывший мэр Карловых Вар, а ныне губернатор Карловарского края Петр Кулганек перед началом международного кинофестиваля.

Карловарский собор Святых Петра и Павла утром наполовину пуст. Внутри богато украшенной православной святыни, самой большой в Чешской Республике, кроме служителей храма находится только одна пожилая пара.

Женщина в красном платке зажигает маленькую свечу перед позолоченным крестом и несколько раз перекрещивается. Она разговаривает с мужчиной рядом с ней — предположительно с мужем — по-русски, но она приехала не из России. «Мы живем в Берлине, но я из Молдовы. Мы приезжаем в Карловы Вары уже 20 лет», — рассказывает она.

Ее пример иллюстрирует, почему в Карловых Варах все еще слышен русский язык, хотя времена, когда один самолет за другим прилетал из Москвы в знаменитый курортный город, давно прошли.

Война в Украине, спровоцированная российским президентом Путиным, за которой последовали ограничения со стороны всего западного мира, положила им конец. Сегодня местный международный аэропорт почти пуст. Летом отсюда летают только чартерные рейсы, направляющиеся к Средиземному морю.

По-другому бывает только в дни большого кинофестиваля, на который прибывают многие мировые знаменитости и который стартует в конце этой недели в курортном городе.

С немецкими паспортами

Но это не значит, что русский элемент исчез из фестивального городка. Как подтверждает ряд отельеров, русские с немецкими или израильскими паспортами приезжают в город в довольно большом количестве. Русскоязычную общину дополняют выходцы из Украины русской национальности.

«Если это русские, то это в основном русские, живущие в Германии. У них машины с немецкими номерами», — говорит Михал Винш, операционный директор спа-отеля Schlosspark.

Статистика CzechTourism показывает, что среди иностранных гостей Карловарского края сегодня явно преобладает немецкая клиентура и регион сумел быстро переориентироваться на людей из Центральной и Западной Европы.

Парковка — это преимущество

Кардинальное изменение, когда вместо русскоязычных туристов, прилетающих на самолетах, жители Чехии и других европейских стран гораздо чаще приезжают на курорт на автомобилях, повлияло на экономику отдельных объектов размещения.

«Это нанесло нам экономический ущерб, — говорит чешский бизнесмен, чья семья владеет двумя гостиницами в городе, одна из которых закрыта уже четвертый год. — Мы ориентировались на русскую клиентуру, которой здесь больше нет. Теперь преимущество получают те, у кого есть парковка перед отелями, а это не наш случай».

Он считает, что предстоящий фестиваль поможет ему ненадолго. «Да, сейчас везде будет многолюдно, но август, скорее всего, будет для нас плохим», — предполагает он, добавляя, что очень частое сейчас краткосрочное пребывание (на выходных) не решит проблему поиска клиентов.

Напротив, руководство известного отеля Grandhotel Pupp, принадлежащего оломоуцкому миллиардеру Павлу Хубачеку, выражает полное удовлетворение тем, как идет бизнес. В июньский день у отеля припаркована примерно половина автомобилей с немецкими номерами.

Руководство компании подчеркивает, что никогда не ориентировалось на российскую клиентуру и теперь пользуется этим. Директор по маркетингу Pupp Вероника Лофова говорит, что отель постоянно растет с тех пор, как открылся после ковида.

«В этом году, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, мы регистрируем 60-процентный рост числа ночей, не будучи вынужденными снижать цены. Значительно увеличился объем немецкоговорящей клиентуры и частично чешской», — говорит Лофова, добавляя, что клиентуры из России почти не осталось.

Русский характер города никуда не исчез, и дело не только в гостях. Структура собственности карловарских отелей и гостевых домов также значительно укрепляет его.

Перед фестивалем портал Seznam Zprávy проверил несколько десятков объектов размещения в центре курорта, и оказалось, что даже спустя год после начала войны в Украине здесь доминирует российский (или постсоветский) капитал. Редакторы обнаружили его в 45 из проанализированных ими объектов. И не похоже, что в ближайшем будущем что-то изменится. Массовой распродажи объектов жилья не наблюдается.

Несмотря на санкции и антипутинское давление, у десятков отелей по-прежнему есть российские владельцы, хотя многие из них давно живут в Чехии, а некоторые уже получили чешское гражданство.

В отличие от чешских, российские отельеры неохотно говорят о том, как изменились Карловы Вары с начала войны.

«Во-первых, я сейчас в Италии. Во-вторых, я не люблю ввязываться в политические разговоры, а в-третьих, у меня уже практически нет исполнительной функции», — отказался общаться по электронной почте64-летний бизнесмен Яков Френкель. Он имеет российское гражданство, но с конца 90-х годов находится в Чехии. Френкель и его семья владеют и управляют пятизвездочным отелем Carlsbad Plaza.

Чехи лидируют по количеству ночевок в Карловарском регионе, за ними следуют немцы. Однако их догоняет израильская клиентура, которая, хотя и не так многочисленна, обычно остается на западночешском курорте гораздо дольше других.

«Я никогда не видел его раньше»

Европейская и чешская санкционная политика, похоже, вызывает некоторое беспокойство и у российских инвесторов. Ведь в конце апреля Чешское финансово-аналитическое управление (FAÚ) заморозило право собственности на карловарскую виллу, принадлежащую российскому олигарху Андрею Козицыну, который в прошлом году был включен в европейский санкционный список.

Этот же миллиардер, совладелец уральского горно-металлургического концерна УГМК, также имеет давние связи с вышеупомянутым отелем Schlosspark, хотя официальным владельцем является швейцарская компания SM Trade.

«Я работаю здесь с ноября 2021 года и никогда не видел господина Козицина, я не занимаюсь вопросами собственности», — ответил на вопрос Михал Винш, операционный директор отеля.

В связи с санкциями в последние недели появились разговоры о возможности конфискации православной церкви в Карловых Варах. Церковь принадлежит московскому патриарху Кириллу, и когда близкий к Путину церковный сановник стал первым лицом в чешском санкционном списке, аппарат государственной безопасности обсуждал возможность заморозить здание, поскольку других активов в Чехии у него нет.

Однако в итоге возобладало мнение, что суды, скорее всего, отменят такой арест имущества, поскольку он будет противоречить свободе вероисповедания.

Роскошный гостиничный комплекс Savoy Westend, который находится всего в нескольких десятках метров от храма, может оказаться под угрозой санкций.

Его конечным владельцем через компанию Lunisoft является олигарх Владимир Евтушенков. 24 февраля прошлого года, в день начала войны в Украине, он и другие российские миллиардеры сидели с Путиным в Кремле. В его империю входит, в частности, машиностроительный концерн «РТИ Системы», поставщик российских военных.

Евтушенков уже включен в санкционные списки Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, но его имя до сих пор отсутствует в списках ЕС и Чехии.

Если лично посетить комплекс Евтушенкова из пяти вилл со спа-салонами, то можно заметить, что внутри находится один из филиалов чешской клиники эстетической медицины Asklepion, принадлежащей врачу и президенту Чешской стоматологической палаты Роману Шмуклеру.

Хотя газета Seznam Zprávy связалась с ним, чтобы спросить, не думал ли он покинуть российский отель, владельцем которого является мультимиллиардер, близкий к Путину, Шмуклер не дал редакции четкого ответа.

Он даже выразил некоторое недоверие к официальным данным в чешских документах о настоящих владельцах. «Мы арендуем помещение. Собственники с нами дела не имеют. И может быть, вы правы, что им владеет русский, может быть, нет, я не знаю», — сказал он.

«Время от времени чешские олигархи спрашивают меня, не продается ли тот или иной отель. Честно говоря, у них не было хорошего опыта общения с чешскими бизнесменами, чехи не инвестировали так, как русские, украинцы или люди из Средней Азии», — защищает Шмуклер российских инвесторов.

Крым, ковид и Украина

Исход российского капитала из карловарских отелей не произошел, несмотря на войну или санкции.

Россияне стали гораздо чаще избавляться от своих карловарских квартир, что подтверждают местные агенты по недвижимости. Причина не только в страхе перед санкциями, но в практических причинах, когда российские владельцы не могут использовать свое жилье.

Александр Мизюк, брокер украинского происхождения из Карловых Вар, рассказывает о случае с женщиной из России, у которой есть дети в США, и они не хотят возвращаться. «Она договорилась, что будет встречаться с ними в Карловых Варах. Но теперь это оказалось нереальным, поэтому она решила продать квартиру», — говорит брокер.

Но, как он рассказывает, россияне начали избавляться от своей недвижимости еще в 2014 году, после аннексии Крыма. «Следующая волна пришла в связи с ковидом, а война принесла третью волну», — так видит ситуацию на рынке недвижимости Мизюк.

Родители министра образования России Сергея Кравцова сохраняют свои две квартиры в Карловых Варах. У них есть одна на улице Крымска и другая на улице Вальдертова. Обсуждается вопрос о том, следует ли заморозить эту недвижимость, но два пенсионера действительно живут в Варах, и нет никаких доказательств того, что они поддерживают российскую агрессию в Украине.

Петр Кулганек, губернатор Карловарского края, считает изменения, произошедшие за последний год на западночешских курортах, положительными.

«Я думаю, что у тех, кто раньше рассчитывал не только на русских клиентов в Карловых Варах, сейчас дела идут хорошо. Некоторые отели уже достигли предпрогнозных показателей. У тех, кто жил только за счет русских, дела обстоят гораздо хуже», — говорит политик, который также был мэром Карловых Вар в течение восьми лет.

По его словам, он всегда считал проблемой одностороннюю ориентацию на русских клиентов. В том числе и потому, что специфическое поведение русских отбивает охоту возвращаться у многих других посетителей. Например, у немцев.

Кулганек также отмечает, что новая западная клиентура довольно часто бывает русскоязычной, но в целом он видит сдвиг в правильном направлении. Он связывает это с тем, что курорт был включен в престижный список ЮНЕСКО.

«Я не боюсь за судьбу Карловых Вар, хотя мне ясно, что война испортила отношения с Россией на ближайшие 50 лет, — сказал Кулганек. — Я рассматриваю все, что происходит сейчас, как лечебную процедуру».

Источник: seznamzpravy.cz

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