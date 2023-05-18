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КАДРЫ: невиданная жестокость работников чешской скотобойни к животным

КАДРЫ: невиданная жестокость работников чешской скотобойни к животным

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
27 июня
16:59
575
«Во время выгрузки из фур животных материли, пинали, избивали и резко затаскивали в здание скотобойни работники предприятия. В то же время скотобойня гордится продукцией, маркированной как премиальная, а также тем, что фермеры заботятся о качестве продуктов и благополучии животных», — говорит Винцоур из ассоциации Zvířata nejíme.

КАДРЫ: невиданная жестокость работников чешской скотобойни к животным

На кадрах, которые ранее не были обнародованы, показано поведение работников скотобойни во время выгрузки животных. Ветеринарная администрация планирует провести проверку всех скотобоен в Чешской Республике.

ПОЛНОЕ ВИДЕО СМОТРИТЕ В ИСТОЧНИКЕ

Работники скотобойни выгружают животных из транспорта — они дергают за уши раненых, немощных коров и колют их электрическими прутьями, а также гонят животных на убой с помощью дубинок, пинков и ругани. «Она поскользнулась в мойке, бл***», — комментирует один из них лежащую травмированную корову.

«Эти кадры с бойни "Чешский двор" в Высочине были сделаны в течение нескольких месяцев в 2022 и 2023 годах», — говорит Лукаш Винцоур из ассоциации Zvířata nejíme.

Ассоциация пытается добиться того, чтобы разгрузка животных, их содержание и последующий убой проходили под наблюдением видеокамер. Они собрали более 27 000 подписей под петицией о внедрении систем камер на всех скотобойнях в Чешской Республике.

Ветеринарная администрация планирует инспекцию

Государственная ветеринарная администрация начала разбираться в этом деле сразу после публикации видеозаписи.

«Также будет проверена деятельность ветеринарного надзора в этой операции, за которую отвечает Региональное ветеринарное управление по региону Высочина. Кроме того, Управление рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по подозрению в жестоком обращении с животными», — заявил пресс-секретарь Петр Ворличек.

Среди прочего, закон ограничивает использование электрических приспособлений. Таскание или пинание немощных животных, что показано на видео, также противоречит принципам этического поведения, отмечает пресс-секретарь.

«Опубликованное видео демонстрирует совершенно неприемлемое и неэтичное поведение работников скотобойни. Помимо расследования данного случая, управление проведет внеочередную проверку всех скотобоен по всей стране на предмет соблюдения правил содержания животных. Я убежден, что это индивидуальный проступок, а не системная проблема», — говорит центральный директор управления Збынек Семерад.

Ветеринарная администрация заявила, что проведет внутреннюю проверку работы инспекторов, контролирующих деятельность скотобоен. Также будет проведено расследование в отношении заводчиков, которые поставляли животных, показанных в опубликованных кадрах, и их перевозчиков.

Редакция связалась с управляющим директором компании Мирославом Кинклом, чтобы тот прокомментировал сцены, показанные на видео. Он признает, что некоторые ситуации, запечатленные на кадрах, не являются нормальными.

«Например, сотрудники должны умертвить корову, лежащую в машине, подтащить ее к корыту и там пустить кровь, их этому обучают. Что касается удара хлыстом, который дает электрический импульс, я не думаю, что это запрещено. Но, например, запрещено избиение палкам, мне придется провести дополнительное обучение и, конечно, наложить штрафы», — сказал Кинкл в интервью Seznam Zprávy.

Он также отмечает, что на скотобойни поступают животные, которые не идут на стол.

«Следует сказать, что даже забракованные, больные животные идут на бойню. На бойнях забивают неполноценный скот, который не подходит для разведения. Животные находятся под ветеринарным надзором, и ветеринар оценивает, какое мясо пригодно для употребления человеком, а какое — для собачьих консервов. Я понимаю, что некоторые люди решают не есть мясо, но было бы трудно приучить собак к растительной диете», — отмечает Кинкл.

Часть проблемы, по его словам, заключается в том, что компаниям трудно найти квалифицированных работников.

«Это неправильно, работники должны задуматься о своих действиях. Мы обучаем их каждый год, и они должны знать, как правильно обращаться с крупным рогатым скотом. В то же время нужно сказать, что на рынке труда вообще нет квалифицированных кадров», — сказал он.

Авторы петиции предлагают вдохновиться Францией или Великобританией. Но они также видят пример хорошей практики в Чешской Республике.

«Примером может служить Hollandia, компания, которая под лозунгом "Мы прозрачны" размещает в интернете все детали своей деятельности», — говорится в петиции.

 

В 2019 году ассоциация опубликовала аналогичные кадры со скотобойни во Вшетице. Государственное ветеринарное управление отреагировало на обнаруженные факты тотальными проверками. На некоторых предприятиях инспекция выявила случаи смерти во время транспортировки и в стойле, неоднократное оглушение животных, травмы во время транспортировки или ненадлежащее использование электроприводов.

Члены ассоциации уже давно ведут наблюдение за обращением с домашним скотом в Чехии. В 2021 году они выпустили об этом документальный фильм «Свидетельство».

 

Год спустя ассоциация опубликовала кадры со скотобойни в Грабетице. По словам представителя ветеринарной администрации, лица, запечатленные на видео, явно нарушили закон о защите животных от жестокого обращения во время разгрузки и после нее. Вскоре после этого владелец уведомил ветеринарную администрацию, что он закрывает предприятие.

Кадры со скотобойни, где негуманно держат и убивают кроликов (видео не рекомендуется к просмотру детям и высочувствительным людям)

Источник: seznamzpravy.cz



 

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