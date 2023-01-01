Десятки нелегальных менял отправляют миллионы из Чехии в Россию и обратно. Клиентов они находят в Telegram

Хотя против России введены финансовые санкции и страна исключена из банковской системы SWIFT, что должно остановить денежные потоки между Россией и европейскими странами, в действительности ничего подобного не происходит. На самом деле в России действуют сотни нелегальных «обменников», позволяющих переводить крупные суммы денег из страны, находящейся под санкциями, в Европу, согласно неоднократным выводам российских журналистов-расследователей. И вот редакция investigace.cz обнаружила десятки чешских нелегальных обменников, которые осуществляют такие же небанковские переводы неограниченных сумм как из России в Чехию, так и в обратном направлении. Они действуют благодаря Telegram.

Десятки криптовалютных обменников, используемых для анонимного перевода миллионов в Европу и, в частности, в Великобританию, базируются «Москва-Сити», обнаружило российское отделение Transparency International незадолго до того, как в марте оно было закрыто из-за давления со стороны российских государственных органов. «По сути, это крипто-хавала, система небанковских операций, основанная на взаимных обязательствах и взаимном доверии, которая используется для перевода денежных сумм в личных целях мелких российских олигархов», — объяснил Илья Шуманов, бывший директор филиала, российскому новостному серверу Meduza.

Чемодан, полный денег

Распространенный способ обратиться за услугами такого обменного пункта — чат в приложении Telegram. Выбор платформы не случаен — Telegram обеспечивает своим пользователям достаточную анонимность, необходимую для оказания нелегальных услуг. Клиент, заинтересованный в переводе денег за границу, должен указать в своем сообщении на обменный пункт сумму, которую он хочет перевести, и место, куда должны поступить деньги в наличных в местной валюте. Затем клиент получит номер криптокошелька, на который необходимо перевести сумму. Наиболее часто используемой криптовалютой является USDT от Tether. Это так называемый stable-coin, криптовалюта, напрямую связанная с курсом доллара и подкрепленная финансовыми резервами в банке, согласно Tether.

После завершения сделки русскоговорящий курьер доставляет чемодан с наличными в оговоренное место за границей и передает багаж контактному лицу, если оно правильно сообщило уникальный пароль, который знает только клиент. По сути, это своего рода нелегальная, параллельная и неконтролируемая система денежных переводов, действующая аналогично Western Union, к тому же не облагаемая никакими налогами. Сегодня Western Union не разрешает переводы из России из-за западных санкций.

Российскому отделению Transparency International удалось выявить более 20 подобных бирж, предлагающих свои услуги на специализированных биткоин-форумах и базирующихся в московском деловом районе Москва-Сити. Организация связалась с восемью обменниками, которые отправили сотрудникам Transparency International, выдававшим себя за постоянных клиентов, номер криптокошелька для перевода денег. Используя эти данные, организация смогла подсчитать, что через один такой обменник за рубежом ежемесячно проходило до 470 000 долларов, или более 10 миллионов крон.

Если оставить в стороне возможность обхода антироссийских санкций, главным преимуществом услуг этих обменных пунктов является полная анонимность клиентов и их финансовых средств.

Что такое «хавала»?

Система «хавала», на которой основаны вышеупомянутые обменные пункты, проста, эффективна и проверена временем. Ее принцип заключается в переводе средств без использования услуг банков. По сути, речь идет о передаче финансовых обязательств, часто между членами семьи или близкими партнерами, находящимися в разных странах.

Многочисленные и многочисленные безналичные операции происходят между так называемыми брокерами в обоих направлениях, так что обязательства со временем взаимно погашаются. Система основана на взаимном доверии между сторонами сделки и поэтому часто используется между этническими общинами, проживающими за рубежом, и их семьями, оставшимися в странах происхождения мигрантов. Хавала не требует наличия функционирующего государства, законодательства или банковских учреждений и поэтому широко распространена даже в районах, охваченных гражданской войной. Популярность системы также отражается в низкой комиссии, которую обычно взимают брокеры.

Хавала практикуется жителями Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Китая уже давно. До недавнего времени эта система использовалась в основном нелегальными иммигрантами или лицами, которые по каким-то причинам хотели скрыть происхождение и маршрут переводимых ими денег. После введения финансовых санкций в отношении России и Беларуси «хавала» также стала привычной в российских и белорусских общинах за рубежом, в том числе в Чехии.

Чешская Республика не отстает

Местные обменные пункты, работающие по принципу «хавала», предлагают свои услуги через телеграмм-каналы. Редакция насчитала десятки организаций, которые осуществляют переводы из Чехии в Россию или наоборот. Наибольшим спросом эти переводы пользуются среди российских студентов чешских вузов, которых материально поддерживают родители из России, а также среди российских бизнесменов и пенсионеров, проживающих в настоящее время в России, так как они могут продолжать пользоваться деньгами, полученными, например, от сдачи в аренду своих чешских квартир.

Принцип работы такой же, как и в случае с обменниками в Москве — после перевода денег (рублей или криптовалюты) из России представитель обменника лично встретится с клиентом в Чехии и передаст оговоренную сумму в кронах.

Ни один из обменников не берет комиссию — операторы получают прибыль от разницы в обменных курсах. При переводе 100 000 рублей в Чехию (чуть более 28 000 крон) оператор заработает несколько тысяч крон.

«Обменниками валют» являются как физические лица — граждане России или Беларуси, которые лишь изредка занимаются переводами и переводят небольшие суммы в десятки тысяч крон, — так и компании, которые предлагают эту услугу регулярно и позволяют переводить более крупные суммы.

В отличие от обычных финансовых учреждений, при обмене денег в системе «хавала» не требуется подтверждение личности или доказательство происхождения переводимых денег.

Журналисты-расследователи из российского центра "Досье" в конце прошлого года раскрыли деятельность расположенного в вышеупомянутом районе "Москва-Сити" обменного пункта, который организует для своих клиентов переводы криптовалюты в наличные за границу. Владельцем биржи, согласно выводам журналистов Dossier, является Андрей Луговой, российский политик и бывший агент КГБ, обвиняемый в отравлении Александра Литвиненко.





Что говорит закон?

Точное количество денег, проходящих через эти обменные пункты, по понятным причинам трудно подсчитать.

По словам пресс-секретаря Министерства финансов Филипа Бехала, операторы таких обменных пунктов обязаны иметь специальное разрешение на предоставление платежных услуг. Они обязаны как идентифицировать клиента, так и соблюдать санкционные нормы. «Согласно Закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Закон о некоторых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - ред.), поставщики платежных услуг должны проводить идентификацию своих клиентов, степень которой зависит от конкретной ситуации. В случае клиентов с более высоким уровнем риска применяется усиленная идентификация и контроль клиентов», — поясняет Бехал.

Из-за анонимности транзакций, невозможности их отследить и возможности уклониться от уплаты налогов спецслужбы считают «хавалу» одним из самых больших террористических рисков и рисков отмывания денег. Европол работает над несколькими случаями отмывания денег, связанными с использованием системы «хавала», но поскольку в сети «хавала» нет прямого потока денег между отправителем и получателем, отследить этот поток правоохранительным органам практически невозможно — заявил три года назад Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

По словам чиновника, основная проблема заключается не в отсутствии законодательства, а в отсутствии надлежащего правоприменения. «Фундаментальной мерой, которая способствовала бы изменениям, стало бы более интенсивное сотрудничество и обмен разведданными между государствами-членами, что позволило бы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма через систему "хавала"», — добавил Домбровскис.

Источник: investigace.cz

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