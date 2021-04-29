Регистрация брака и партнерского союза в Чехии: права, условия, документы

Процесс заключения брака это не только приятные хлопоты, но и череда официальных процедур. В этом материале рассказываем, какие документы нужно собрать, чтобы зарегистрировать традиционный брак в Чехии. Отдельно поговорим о юридическом статусе однополых браков и партнерских союзов на территории республики.

Заключение брака в Чехии

В Чешской Республике, как и в других цивилизованных странах мира, заключить брак можно исключительно на основании двустороннего согласия со стороны женщины и мужчины, которые подают заявление в ЗАГС или другой уполномоченный орган. Зарегистрировать брак можно также и в религиозном обществе, если оно имеет особое разрешение на проведение официальной церемонии. Обычно церемония бракосочетания в Чехии проходит в торжественной обстановке в присутствии двух свидетелей.

Перед тем как подать заявление в уполномоченный орган регистрации гражданских обрядов, молодожены должны самостоятельно заполнить бланк установленной формы (само заявление). К нему нужно приложить все необходимые документы и справки:

– свидетельство о рождении;

– документ, подтверждающий гражданство – паспорт;

– свидетельство о том, что вступающее в брак лицо достигло возраста правовой ответственности;

– подтверждение о законности пребывания на территории Чешской республики, выданное полицией Чешской Республики (Внимание: срок действительности этой справки — 7 дней!);

– если кто-то из вступающих в брак был женат или замужем до этого, надо принести документ о разводе или свидетельство о смерти.

Если пара хочет узаконить свои отношения в церкви, то для этого потребуется дополнительный документ. Человек, который будет осуществлять процедуру бракосочетания, должен предоставить бумаги, подтверждающие его право на проведение церемонии. Все документы и справки, предъявляемые по месту требования для заключения брака, должны быть не старше 3-х месяцев.

Когда брак в Чехии заключить нельзя

В Чешской Республике запрещено заключать брак с замужней женщиной или женатым мужчиной. Также не могут вступать в брак дети с родителями, братья и сестры, в том числе и близкие родственники, ставшие таковыми в результате удочерения или усыновления, если оно по-прежнему действительно.

Не могут быть зарегистрированными в браке несовершеннолетние граждане, лица, которые признаны судом недееспособными. Физические лица, имеющие нарушения психики, которые могут быть причиной ограниченной дееспособности, должны получить разрешение суда и приложить его к заявлению о регистрации брака .

В случае если документы, прилагаемые к заявлению в ЗАГС, оформлены на иностранном языке, их в обязательном порядке необходимо перевести на чешский, а перевод заверить у судебного переводчика или нотариуса. Если заверение перевода будет связано с трудно преодолимым препятствием, то ЗАГС вправе освободить бракосочетающихся от выполнения данной обязанности.

Иностранец, который желает зарегистрировать брак в Чехии, должен предоставить в ЗАГС подтверждение о законности его пребывания на территории ЧР. Выдается такая справка полицией Чешской Республики. Данный документ не нужно предъявлять гражданам ЕС и гражданам государств-членов Соглашения о Европейском экономическом пространстве, а также членам их семей. Справка считается действительной в течение 7 дней со дня ее выдачи.

Партнерские союзы в Чехии и их юридический статус

С 1 июля 2006 г. в соответствии с Законом № 115/2006 Св. зак. ЧР «О зарегистрированном партнерстве» в Чехии были разрешены однополые гражданские союзы. Зарегистрировать партнерство в Чехии могут два лица, принадлежащие к одному и тому же полу, которые по обоюдному согласию желают узаконить собственные отношения. Заявление о регистрации партнерства необходимо подавать в ЗАГС по месту прописки одного из вступающих в гражданский союз. Всего таких органов в Чехии 14, и их работа определяется специальным распоряжением Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Закону предшествовали долгие и насыщенные дискуссии между политиками. Первые попытки внести изменения в законодательство были сделаны еще в начале 1990-х годов. В 1995 году правительство Вацлава Клауса отклонило первое предложение. В 1998 году ситуация повторилась, правительство Йозефа Тошовского тоже не разрешило однополые гражданские союзы. В следующем году предложение было одобрено правительством Милоша Земана, но отклонено Палатой депутатов.

Переломный момент наступил в 2006 году. Законопроект был принят 16 февраля 2006 года. Но президент Вацлав Клаус воспользовался своим правом вето, за что подвергся резкой критике со стороны общественности. Палата депутатов отменила президентское вето в марте того же года подавляющим большинством голосов.

Закон о зарегистрированном партнерстве — единственная правовая норма, которая регулирует сожительство однополых пар на территории Чехии. Как и в случае с регистрацией традиционного брака, для регистрации партнерства необходимо подать заявление в ЗАГС на стандартном бланке и приложить к нему все необходимые документы. Если они написаны на иностранном языке, их необходимо перевести и заверить. Иностранный гражданин, не имеющий ПМЖ на территории Чехии, обязан предоставить справку, выданную Полицией ЧР, о законности его пребывания в стране.

Для того чтобы вступить в партнерство в Чехии один из партнеров должен иметь гражданство Чешской Республики. Зарегистрировать партнерство не могут несовершеннолетние граждане, близкие родственники, недееспособные лица, а также лица, уже вступившие в партнерство или заключившие брак на территории других государств.

Этот закон приближает права граждан, вступивших в однополый гражданский союз, к правам граждан, которые состоят в классическом браке, но все-таки между ними есть существенные отличия и ограничения.

Среди наиболее острых вопросов сторонники однополых браков выделяют отсутствие возможности совместного ухода за ребенком (усыновление или опека) и права на различные социальные пособия (пенсия вдове / вдовцу). Партнеры не могут владеть совместной собственностью (сегодня зарегистрированные партнеры считаются только совладельцами долевой собственности), взять оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск для заключения партнерства, пригласить свидетелей на церемонию (регистрация проходит без присутствия свидетелей) или выбрать общую фамилию. Кроме того, зарегистрировать партнерство в Чешской Республике можно только в 14-ти ЗАГСах (тринадцать в регионах и один в Праге).

Вопрос однополых браков продолжает обсуждаться в палате депутатов Чешской Республики. Традиционно депутаты делятся на два лагеря: первый считает, что однополые браки разрушают институт семьи, представители второго говорят о том, что все люди вне зависимости от их половой ориентации должны иметь равные права.

Напомним, что однополые браки уже узаконены в Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Швеции, Португалии, Исландии, Дании, Франции, Великобритании, Испании, Люксембурге, Ирландии, Финляндии, Германии и на Мальте, в США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии, а также в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Уругвае и Южной Африке.