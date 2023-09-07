Как обойти санкции. Россияне распродают отели в Карловых Варах, но они никому не нужны

Всего это около 50 зданий в Карловых Варах, принадлежащих россиянам. Большинство из них были куплены русскими в конце XX века, когда в Карловы Вары из России потекли большие деньги. Сейчас владельцы пытаются их продать, чтобы избежать европейских санкций и потому, что не могут отправить деньги из России.





Менее чем в двух километрах к юго-западу от Карловых Вар в лесу стоит здание середины XIX века. Оригинальная башня со смотровой площадкой превращена в четырехзвездочный отель Aberg, где до недавнего времени проводились встречи российских политиков и бизнесменов, связанных с организованной преступностью. Об их встречах сообщали спецслужбы. Отель принадлежит кипрской компании, которая, по мнению местных жителей, контролируется русскоязычными бизнесменами. Сейчас дом продается более чем за 100 млн крон.





В Карловых Варах продаются и другие объекты элитной недвижимости, принадлежащие россиянам. Финансово-аналитическое управление зафиксировало увеличение количества переходов таких объектов и компаний. Это подтвердили Aktuálně.cz представители агентств недвижимости. «Они боятся санкций. В то же время они продают, потому что не могут заботиться о своей недвижимости», — объясняет Иржи Брож, руководитель Loyd Reality.





После вторжения российских войск на Украину в феврале прошлого года россиянам запрещен въезд в Чехию, поэтому многие здания в Карловых Варах пустуют. «Если они и дальше будут закрываться и приходить в упадок, это неблагоприятно скажется на внешнем виде города», — предупреждает Петр Кулханек, губернатор Карловарского края.





Россияне не могут отправить деньги, необходимые для регулярных платежей, например, в Чехию. Когда они хотят продать недвижимость, ни один банк не может организовать перевод денег в Россию. Райффайзенбанк был последним банком, предлагавшим такие переводы до февраля этого года. Поэтому, по мнению аналитиков, владельцы пользуются услугами нелегальных обменных пунктов. Даже если они хотят использовать для платежей свои счета в европейских банках, на них можно иметь остаток не более 100 тыс. евро, т.е. два миллиона крон.





«Если бы ко мне пришел русский владелец с просьбой продать отель, я бы отказался», — заявляет маклер Брож. «Я бы сказал ему, что не могу и не хочу этого делать. Поэтому мы провели две сделки в начале войны, и даже тогда это было очень трудно. Я даже не хочу знать, как это делают другие риэлторы», — говорит он, добавляя, что в рекламируемой российской недвижимости заинтересованная сторона часто не может найти цену, а иногда даже название отеля. Эта информация предоставляется только по запросу.





Агентство недвижимости Carlsbad Reality, предлагающее вышеупомянутый Aberg, пытается таким образом продать на своем сайте гостиницу Columbus, принадлежащую группе T-Hotels. Ее управляющим директором является Артем Текнеджи, россиянин из черноморского города Туапсе, расположенного недалеко от Сочи. Пенсион дом Petr, расположенный напротив Мельничной колоннады, также выставлен на продажу. Его контролирует Марина Легирская через компанию Exo Prague. Как и ее совладелец Сергей Щукин, она родом из Екатеринбурга.





Большинство объектов, принадлежащих российским владельцам, расположено на Садовой улице рядом с православной церковью. Здание в стиле модерн принадлежит Московской Патриархии. Ее возглавляет Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, который был первым в чешском санкционном списке за поддержку агрессии на Украине. До сих пор государство не закрывало церковь; ее закрытие было бы нарушением свободы вероисповедания.





Здания церкви разбросаны по всему городу, по оценкам брокеров, их около 50. Об этом можно судить, просто пройдя через колоннаду санатория. Высоко над ней возвышается здание с огромной вывеской, на которой кириллицей написано «Продается». «Они до сих пор не поняли, что вывески должны быть не на русском, а на чешском, английском или немецком языке, потому что русских инвесторов здесь действительно мало», — вспоминает Йозеф Длохош, директор Карловарского информационного центра.





Деньги из России начали поступать в Карловы Вары в конце XX века. По данным полиции, зачастую нелегально. Русские стали массово приезжать в город после 1989 года, вытесняя немцев. Теперь, когда они уехали, немцы снова составляют большинство иностранцев в городе, согласно данным государственного агентства CzechTourism. Самые богатые россияне купили дома прямо на колоннаде или в выставочном районе Westend. Они начали избавляться от них еще до аннексии Крыма в 2014 году, когда чешское государство перестало выдавать россиянам автоматические годовые визы.





«Во многих случаях целью этих покупок было получение денег из России. Часто русская мафия просто хотела их куда-то „припрятать“, поэтому они покупали вещи, не имеющие экономического смысла, в том числе отели за астрономические суммы», — говорит агент по недвижимости Брож.





О притоке денег от российской организованной преступности говорила в 2004 г. тогдашний верховный государственный прокурор Мари Бенешова. В интервью газете Hospodářské noviny она заявила, что у нее есть серьезные сигналы о том, что россияне вкладывают в Карловы Вары «черные» деньги. «Они контролируют город, а силы безопасности не могут выяснить, откуда они получают деньги. Это опасная преступная деятельность», — подтвердила она несколько полицейских рапортов, в которых говорилось о том же.





Высокая цена на отели стала одной из причин, по которой они уже несколько месяцев находятся в продаже. Владельцы не хотят сбрасывать цену и предпочитают переписать недвижимость на родственников или сменить адрес. Примером может служить отель Olympia, принадлежащий миллиардеру Рафику Гасану. До недавнего времени он проживал в Москве. В прошлом году он сменил его и теперь, согласно реестру компаний, проживает в Азербайджане. Передача собственности затрудняет отслеживание реальных владельцев в случае применения санкций.







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