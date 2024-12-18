В Чехии коалиция «Stačilo!» добилась своего посредством авторитетного адвоката Сергея Зарипова. Конституционный суд поручил пересмотреть результаты региональных выборов в Либерецком крае

«Этот вывод представляет собой прецедент и для Чехии в будущем, что позволит гражданам контролировать результаты выборов», — заявил адвокат коалиции «Stačilo!» Сергей Зарипов.





Коммунистическая партия Богемии и Моравии (KSČM) и Чешская национально-социальная партия, участвовавшие в выборах в коалиции «Stačilo!», по словам их представителя Романа Роуна, приветствовали это решение. Роун подтвердил, что на некоторых участках могла быть ошибка при подсчете голосов, которая могла существенно повлиять на результат голосования.





Коалиция «Stačilo!», состоящая из коммунистов и Чешской национально-социальной партии, получила 4,99% голосов в Либерецком крае. Представители коалиции считали, что представленных ими в областной суд доказательств достаточно как минимум для того, чтобы добиться пересчета голосов хотя бы в некоторых избирательных округах. Это были, например, письменные показания нескольких избирателей, касающиеся якобы ошибок комиссий при подсчете голосов.





«Областной суд проверит по избирательной документации на пяти участках, к которым относятся письменные показания, правильно ли на них были подсчитаны голоса. Из-за небольшой разницы на уровне всего региона, возможно, что результаты по этим пяти участкам изменят общий результат», — сказал судья Томаш Лангашек.





Коалиция «Stačilo!» в рамках своей жалобы обратила внимание на то, что процедура областного суда в Усти-над-Лабем противоречила основным принципам демократического правопорядка, а ошибки носили не только формальный характер, но и имели непосредственное влияние на реализацию гарантированных Конституцией прав и свобод граждан





Коалиция готова представить дополнительные доказательства, ставящие под сомнение законность выборов, и в то же время призывает руководство Либерецкого края быть сдержанным в принятии важных решений, поскольку мандат правящих лиц на данный момент как минимум сомнительный, сказал Раун.





Катерина Конечна, депутат Европарламента и председатель Коммунистической партии Чехии, отметила, что с самого начала они утверждали, что суд не может не принять во внимание представленные ими доказательства в короткий срок. «Были граждане, которые проявили смелость и подписали письменные показания, в которых говорилось, как на самом деле они голосовали и что результат был другим. То, как с этим поступил областной суд, нам непонятно», — отметила она. По ее словам, это очень прецедентное решение и на будущее.





Губернатор Либерецкого края Мартин Пута (Starostové pro Liberecký kraj) воспринимает решение суда как шаг, который должен положить конец трехмесячным спорам о результатах выборов. «Могу заверить представителей коалиции «Stačilo!», что мы будем действовать так, как действовали до сих пор», — отметил он, добавив, что на данный момент в руководстве региона 45 избранных представителей, которые имеют четкий мандат от избирателей.





«Если после проверки областной суд примет решение об ином составе областного совета, мы будем с таким же уважением работать в руководстве области, а также в совете на благо избирателей, как и все региональные представители подтвердили это при принятии присяги», — сказал он.





По подсчетам Чешского статистического управления, коалиции не хватило девяти действительных голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандат. На выборах в регионе в четвертый раз победили Starostové pro Liberecký kraj, за которых проголосовали 34,74% избирателей, они получили 20 мандатов из 45 в краевом совете.





С разницей менее двух процентных пунктов партия ANO заняла второе место и имеет 18 представителей. Третья — коалиция SPOLU pro Liberecký kraj – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, имеющая пять мандатов. В совет попала и коалиция SPD a Trikolor, имеющая двух представителей.





После того как областной суд отклонил жалобу на результаты выборов, 25 октября состоялось заседание совета. Губернатором стал Мартин Пута из Starostové pro Liberecký kraj, который договорился о коалиции с SPOLU. Коалиция имеет 25 мандатов в областном совете.





Если коалиция «Stačilo!» добилась бы успеха в суде, она теоретически может выиграть два мандата, сказал Лангашек. Однако он подчеркнул, что Конституционный суд не проводил собственных перерасчетов, это не его задача. Даже после возможного изменения состава совета региональная коалиция сохранит незначительное большинство в 23 из 45 голосов.





Однако исследование результатов выборов может оказаться даже шире, чем предполагает решение, принятое судом. По словам адвоката коалиции Stačilo!, он собирает дополнительные доказательства предполагаемых ошибок в итогах. «В рамках нашей стратегии мы представим дополнительные доказательства о том, что у коалиции Stačilo! были дополнительные голоса», — сказал Зарипов.





«Областной суд заявил: „Вам не хватает девяти голосов, вы дали показания по семи ошибкам, шесть из которых не могут иметь никакого отношения к тому, сколько голосов вы на самом деле получили“. На основании этого он отклонил это предложение», — пояснил политолог и юрист Роберт Збирал.





Он добавил, что Конституционный суд взглянул на весь вопрос по-другому, и заявил, что семь заявлений являются серьезными и могут свидетельствовать о том, что были и другие ошибки при голосовании конкретными избирательными комиссиями, и поэтому результат мог оказаться иным. «Поэтому он сказал, что решение областного суда неправильное и отменил его», — добавил он.





Збирал также не считает, что это серьезный прецедент. Проблема, однако, в том, что результаты действительно были очень близкими, и даже раньше при пересчете голосов оказывалось, что, по его словам, случаются ошибки. «Считают все люди, избирательные бюллетени сложные. Я предполагаю, что, возможно, будут найдены какие-то ошибки», — отметил он, добавив, что Конституционный суд сейчас фактически говорит, что если результат выборов близок, то его всегда нужно пересчитывать.





«Вопрос в том, какой перерасчет правильный. Мы узнаем, что этот голос был подсчитан, а этот нет, речь идет о количестве голосов, но мне не кажется — и опыт зарубежья это показывает — что больше пересчетов означает более правильный результат. Кто-то поверит оригиналу, кто-то второму, потом будет третий пересчет и так может продолжаться вечно, что не способствует стабильности политической системы», — отметил он.