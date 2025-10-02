ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Финансовая консультация: можно ли иностранцу получить ипотеку в Чехии?
2 октября 2025
09:00
467
Разберем, какие варианты доступны иностранцам, что влияет на одобрение, какие документы готовить и как повысить шансы на успешное получение ипотеки.
Чешские банки — основной источник ипотечного финансирования при покупке недвижимости. Они предлагают более низкие процентные ставки и работают по строгим правилам Чешского национального банка (ČNB). Особенно внимательно банки проверяют иностранцев: стабильность работы, источник дохода, кредитную историю.
Небанковские организации (например, строительные сберегательные кассы — stavební spořitelna) могут быть более гибкими. Они чаще одобряют заявки от клиентов, которые не соответствуют строгим банковским критериям.
На решение банка влияет статус заявителя. Гражданам ЕС проще: для них банки в Чехии создают более лояльные условия при покупке недвижимости. Для граждан третьих стран требования жестче, особенно если нет долгосрочной визы или ПМЖ. Постоянные резиденты имеют лучшие шансы, а временный ВНЖ (обычно от 2 лет и дольше) тоже может подойти, если есть стабильный доход.
Доходы из Чехии подтверждаются проще всего (трудовой договор, выписки со счета). Доходы из-за границы проверяют дольше, иногда просят дополнительные гарантии (например, чешского супруга/супругу).
Первоначальный взнос (LTV)
● до 36 лет можно получить ипотеку при взносе от 10%;
Какие документы нужны?
Иностранец, который хочет оформить ипотеку на покупку недвижимости в Чехии, должен подготовить:
● паспорт / ВНЖ / ПМЖ;
Какие документы нужны?
Иностранец, который хочет оформить ипотеку на покупку недвижимости в Чехии, должен подготовить:
● паспорт / ВНЖ / ПМЖ;
● подтверждение дохода (справка от работодателя, налоговая декларация для ИП, выписки со счета);
● договор или резервацию на покупку недвижимости;
● оценку стоимости объекта;
● справки о текущих обязательствах (кредиты, кредитные карты).
Рассмотрение заявки у иностранца может занять от 30 до 90 дней. Причины задержек: проверка зарубежных доходов, перевод документов, подтверждение визового статуса. Поэтому важно начинать оформление заранее, особенно если есть сроки по покупке (например, подписана rezervační smlouva).
Как повысить шансы на одобрение?
● Подчеркните долгосрочные связи с Чехией: работа, семья, бизнес.
На сайте Finaram.cz вы можете:
● сравнить, что выгоднее — ипотека или аренда;
● рассчитать максимальную ипотеку, которую может одобрить банк;
● подать онлайн-заявку на ипотеку;
● рассчитать и смоделировать ипотеку с разными параметрами;
● включить «ипотечный watchdog» и получать уведомления о снижении ставок.
