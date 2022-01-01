Подборка из 6 рецептов чешских блюд, которые можно легко повторить дома

Популярные чешские блюда вовсе не так сложно приготовить — выбирайте рецепт и вперед!

ГОТОВИМ ХЛЭБИЧКИ – ЧЕШСКИЕ БУТЕРБРОДЫ

На чешском языке бутерброд называется хлэбичек. Впрочем, нельзя сказать, что это прямо «наш» бутерброд, к которому мы привыкли. Традиционно на чешские хлебички кладут салат, зелень, овощи, ветчину, копчености, сыры, яйца, рыбу и др. Для вкуса иногда добавляется майонезный соус, пивной сыр, кетчуп или сливочное масло.

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ДОМАШНИЙ ЧЕШСКИЙ ПИВНОЙ СЫР

Предлагаем вашему вниманию рецепты домашнего чешского сыра к пиву. Вы можете приготовить его дома самостоятельно по традиционным чешским рецептам, а также купить готовый сыр под названием «Pivní sýr» и сделать из него массу для намазывания на хлеб – помазанку.

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НАДОЕЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ ЗАКАТКИ? ПОДАЙТЕ К СТОЛУ ЧЕШСКИХ УТОПЛЕННИКОВ!

Утопленники (чеш. utopenci) – одна из любимых чешских холодных закусок к пиву. Такое милое название может испугать непосвященного человека, но в Чехии все знают, что утопленники не что иное, как очищенные и нарезанные сардельки с разными овощами в маринаде.

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ШУНКОФЛЕКИ

Итальянская лазанья известна практически каждому, а вот более простой, но не менее вкусный чешский аналог шункофлеки далеко не так распространен в русскоязычных странах. Многие считают, что чешская кухня ограничивается только разными способами приготовления кнедликов, но это совсем не так. Откройте для себя новые рецепты классических чешских блюд, которые могут занять достойное место и на вашем столе.

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КУЛАЙДА – НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО ЧЕШСКОЙ КУЛИНАРИИ

Кулайда – это традиционный южночешский суп, в состав которого входит вода, сливки, приправы, грибы, яйца, картофель и укроп. Этот суп отличается от других своей густотой, белым цветом и необычным вкусом. Главным элементом этого блюда считаются грибы, придающие ему характерный аромат.

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БРАМБОРАКИ, ИЛИ ДРАНИКИ ПО-ЧЕШСКИ

Если вы увидели в чешском меню незнакомое слово «брамборак», не думайте, что это экзотическое блюдо. Брамбораки – это картофельные оладьи, или чешский вариант драников.

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Какой из этих рецептов вы обязательно попробуете приготовить? Пишите в комментариях!

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