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Выставка ледяных скульптур проходит в городе Рожнов-под-Радгоштем

Выставка ледяных скульптур проходит в городе Рожнов-под-Радгоштем

420on.cz 172
В городе Рожнов-под-Радгоштем можно увидеть уникальный выставочный объект — Ледяную галерею, в которой температура воздуха составляет -5 ° C. В этом году основная тема выставки звучит как «Любовь и мировые художники».
Выставка ледяных скульптур проходит в городе Рожнов-под-Радгоштем

На выставке можно увидеть ледовую скульптуру размером 5х3 метра «Тайная вечеря» по мотивам картины Леонардо да Винчи. Посещение выставки возможно только в группе с гидом.

Экскурсии проводятся небольшими группами по 20 минут, поэтому рекомендуется резервировать места. Посетители получают специальный термо-плащ, чтобы не замерзнуть, они могут купить одноразовую шапочку.

Здесь можно увидеть 16 интересных ледяных скульптур, одна из которых — ледяной трон, на котором посетители могут сфотографироваться. Экскурсия включает в себя посещение ледяного бара с бесплатным напитком.

Источник:  kudyznudy.cz

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выставка Чехия скульптура
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