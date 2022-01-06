Выставка ледяных скульптур проходит в городе Рожнов-под-Радгоштем

В городе Рожнов-под-Радгоштем можно увидеть уникальный выставочный объект — Ледяную галерею, в которой температура воздуха составляет -5 ° C. В этом году основная тема выставки звучит как «Любовь и мировые художники».

На выставке можно увидеть ледовую скульптуру размером 5х3 метра «Тайная вечеря» по мотивам картины Леонардо да Винчи. Посещение выставки возможно только в группе с гидом.

Экскурсии проводятся небольшими группами по 20 минут, поэтому рекомендуется резервировать места. Посетители получают специальный термо-плащ, чтобы не замерзнуть, они могут купить одноразовую шапочку.

Здесь можно увидеть 16 интересных ледяных скульптур, одна из которых — ледяной трон, на котором посетители могут сфотографироваться. Экскурсия включает в себя посещение ледяного бара с бесплатным напитком.

Источник: kudyznudy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: