Выставка ледяных скульптур проходит в городе Рожнов-под-Радгоштем

На выставке можно увидеть ледовую скульптуру размером 5х3 метра «Тайная вечеря» по мотивам картины Леонардо да Винчи. Посещение выставки возможно только в группе с гидом.
Экскурсии проводятся небольшими группами по 20 минут, поэтому рекомендуется резервировать места. Посетители получают специальный термо-плащ, чтобы не замерзнуть, они могут купить одноразовую шапочку.
Здесь можно увидеть 16 интересных ледяных скульптур, одна из которых — ледяной трон, на котором посетители могут сфотографироваться. Экскурсия включает в себя посещение ледяного бара с бесплатным напитком.
Источник: kudyznudy.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: