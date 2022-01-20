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В конкурсе Czech Press Photo победил снимок Петра Топича о последствиях торнадо в Чехии

В конкурсе Czech Press Photo победил снимок Петра Топича о последствиях торнадо в Чехии

420on.cz 91
Фотография из серии «Разрушение», посвященная последствиям торнадо в Южной Моравии, стала снимком года в конкурсе Czech Press Photo. Автор фотографии — Петр Топич.
В конкурсе Czech Press Photo победил снимок Петра Топича о последствиях торнадо в Чехии

Международное жюри выбрало победителя, оценив более 4 000 фотографий от 250 авторов из Чехии и Словакии. Фотовыставка Czech Press Photo будет проходить в Национальном музее с 21 января до конца мая 2022 года.

Zkáza (Petr Topič)

«Торнадо, опустошившее деревни южной Моравии, стало значимой темой года, на конкурс поступило много таких работ. Это неожиданное событие стало вызовом для журналистов, фотографов и общественности. Особенно в плане того, насколько чутко относиться к ситуации и подходить к ней. Жюри было сложно выбрать «лучшую» фотографию. После долгого отбора жюри выбрало фото года, которое немного отличается от других. Снимок показывает силу природы, которая сумела создать на фасаде снесенного дома устрашающее произведение искусства», — сказал председатель жюри Петр Млх.

Источник: novinky.cz

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фото конкурс премия Чехия культура выставка музей
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