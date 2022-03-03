В Праге 5 марта пройдет пивной фестиваль Drink for Ukraine

Каждая пивоварня представит на мероприятии лучшие из своих пенных напитков. Все доходы от продажи пива будут перечислены на счет некоммерческой организации Člověk v tísni, чтобы помочь людям, пострадавшим от российского вторжения в Украину.
В рамках мероприятия также состоится аукцион необычных сортов пива, которые пивовары предоставили организаторам фестиваля.
Мероприятие проходит под эгидой мэра Праги Зденека Гржиба. Вход на свободный.
Время проведения: с 11:00 до 23:00.
Адрес: Kongresové centrum Praha (5. května 1640/65, Nusle).
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