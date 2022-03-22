Фестиваль света Blik Blik пройдет в чешском городе Пльзень

Фестиваль света и искусства в общественном пространстве Blik Blik пройдет 25 и 26 марта 2022 года в центре города Пльзень.

Шестой год подряд фестиваль в традиционном формате предложит в общей сложности 15 остановок на маршруте длиной 2,5 км с лучшими современными цифровыми работами от художников не только из Чехии, но и из Словакии, Венгрии, Франции и даже далекой Японии, в виде лазерного мэппинга, иллюзорного видеомэппинга, гигантских проекций или световых инсталляций. Самой фундаментальной арт-инсталляцией этого года станет один из крупнейших в Центральной Европе показов видеомэппинга под названием «Небесная симфония» в недавно отреставрированном соборе св. Варфоломея.

Фестиваль Blik Blik будет проходить 25 и 26 марта 2022 года с 19:00 до полуночи. Билеты на внутренние инсталляции и сопутствующую программу можно приобрести заранее в сети Plzeňská vstupenka.



Источник: kudyznudy.cz

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