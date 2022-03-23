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Пражский Град откроет летний сезон 1 апреля

Пражский Град откроет летний сезон 1 апреля

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Летний туристический сезон начнется в Пражском Граде в пятницу, 1 апреля 2022 года. Помимо известных и самых посещаемых объектов, после зимнего перерыва для публики будут открыты Королевский сад, Королевский летний дворец или реконструированная президентская резиденция, Верхний Олений ров и Южные сады.
Пражский Град откроет летний сезон 1 апреля

Также подготовлена выставка, посвященная 150-летию со дня рождения словенского архитектора Йосипа Плечника. Его работы будут выставлены там, где он трудился. Придворный архитектор президента Масарика работал, например, в Терезианском крыле Старого королевского дворца, под смотровой площадкой Плечника и на открытых площадках на территории замка.

Олений ров будет открыт не полностью, посетители смогут прогуляться только по верхней его части.  Весь комплекс после реконструкции, вероятно, должен открыться в следующем сезоне, строительные работы будут продолжаться до октября 2022 года. 

Новинкой этого года в Пражском Граде станет возможность покупки билетов с помощью QR-кода через мобильный телефон.

Комплекс Пражского Града будет открыт ежедневно с 1 апреля по 31 октября с 06:00 до 22:00, а объекты для посетителей доступны ежедневно с 09:00 до 17:00. Большая южная башня собора Святого Вита, выставочные площади и сады будут работать до 18:00. 

В субботу, 14 мая, комплекс Пражского Града будет открыт для всех посетителей бесплатно.

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Пражский град Чехия
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