В Чехии пройдут концерты группы «Ляпис Трубецкой» в поддержку Украины

В Праге благотворительный концерт группы «Ляпис Трубецкой» состоится 20 апреля Retro Music Hall, в Брно — 22 апреля. Все средства от продажи билетов будут переданы на помощь Украине.

Спустя 8 лет, после прекращения деятельности Сергей Михалок объявил о возвращении группы «Ляпис Трубецкой».Песни Belarus Freedom, Не быць скотам, Грай и Воины Света стали народными гимнами борьбы за свободу Беларуси и Украины!

Сергей Михалок в составе групп Ляпис Трубецкой а позже и BRUTTO NOSTRA более 10 лет ведут борьбу с режимами Путина и Лукашенко. Песни, клипы, интервью, слова поддержки направленные против империализма и деспотии двух тиранов. Пропаганда анти-лукашизма и анти-путинизма во время гастролей в странах Европы и Северной Америки.

Группа «Ляпис Трубецкой» внесена в «черные списки» запрещённых рок-групп на территории Республики Беларусь c 2010 года и Российской Федерации с 2015 года. Сергею Михалку инкриминировали Уголовные дела за оскорбления Лукашенко в Беларуси и за разжигание межнациональной розни в Российской федерации.