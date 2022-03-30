В пражском торговом центре Котва откроется крупнейший чешский ретро-музей

​В Праге создается уникальный музейный проект. Крупнейший ретро-музей в Чешской Республике покажет посетителям дизайн, тенденции и повседневную жизнь в 70-х и 80-х годах в Чехословакии.

Музей также включит в свою программу выставку, объясняющую инакомыслие или коммунистическую пропаганду.

Посетить новый музей можно будет со второй половины мая этого года. Выставка займет весь четвертый этаж торгового центра Kotva площадью более 2000 квадратных метров. В нем будет представлено около 12 000 уникальных предметов, большая часть которых была приобретена в рамках национального сбора в 2018 году.

Общественность также может поддержать Ретро-музей Праги через коллекцию на hithit.cz. Собранные средства помогут завершить проект и вдохнуть новую жизнь в предметы старины.

«Мы верим, что музей будет интересен посетителям и уникален своей интерактивностью», — объясняет Роберт Вуйтек, председатель Art Salon S.

Вуйтек провел 40 успешных исторических выставок в Праге и других регионах Чехии, например «Ретро 70-х и 80-х» или Retro biják в Танцующем доме.

Источник: novinky.cz

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