Финансовая поддержка исторических железнодорожных транспортных средств увеличится до пяти миллионов крон

Министерство транспорта объявляет конкурс в рамках программы реставрации исторического железнодорожного транспорта на период 2021-2023 гг. Министерство финансов утвердило и увеличило годовой бюджет до пяти миллионов крон.

Поддержка исторических железнодорожных транспортных средств способствует сохранению технического и культурного наследия Чешской Республики и объявляется Министерством каждый год. Цель программы — восстановление работы исторических машин или их экспозиция.

Заинтересованные в финансовой поддержке могут представить свои инвестиционные планы в этом году до 30 мая 2022 года.

Подробнее с правилами и условиями программы можно ознакомиться на сайте Минтранса.

Утвержденная программа позволяет комбинировать финансовую поддержку с государственными средствами из других источников в размере до 80% приемлемых затрат. Администратором программы является Департамент железнодорожного транспорта Министерства транспорта.

Текущий конкурс продолжает предыдущие программы, которые действуют с 2011 года. Ежегодно поддерживается около десятка единиц железнодорожной техники.

Источник: mdcr.cz