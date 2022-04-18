Финансовая поддержка исторических железнодорожных транспортных средств увеличится до пяти миллионов крон

Поддержка исторических железнодорожных транспортных средств способствует сохранению технического и культурного наследия Чешской Республики и объявляется Министерством каждый год. Цель программы — восстановление работы исторических машин или их экспозиция.
Заинтересованные в финансовой поддержке могут представить свои инвестиционные планы в этом году до 30 мая 2022 года.
Подробнее с правилами и условиями программы можно ознакомиться на сайте Минтранса.
Утвержденная программа позволяет комбинировать финансовую поддержку с государственными средствами из других источников в размере до 80% приемлемых затрат. Администратором программы является Департамент железнодорожного транспорта Министерства транспорта.
Текущий конкурс продолжает предыдущие программы, которые действуют с 2011 года. Ежегодно поддерживается около десятка единиц железнодорожной техники.
Источник: mdcr.cz
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