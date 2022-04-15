Выставка стекла, керамики и фарфора в Национальном техническом музее

​Hot.Hot.Hot – Sklo, keramika a porcelán od A po Z — так называется новая выставка в Национальном техническом музее, которая открылась 14 апреля.

Чехия — всемирно известный производитель стекла, керамики и фарфора. Так было и в 18 веке, и сегодня.

В Чехии успешно работают отечественные и транснациональные компании – десятки крупных заводов, сотни средних предприятий и небольших мастерских. Здесь добывается сырье, производятся материалы, машины и оборудование, создаются продукты и произведения искусства, и все это с захватывающим дух размахом и качеством.

Чешское стекло, керамика и фарфор определенно не живут только традициями, они представляют собой живой организм. Ассоциация стекольной и керамической промышленности Чешской Республики уже тридцать лет защищает интересы отрасли. Благодаря этому — и от членов его партнерских организаций Чешского общества стекла и Ассоциации производителей стекла и ювелирных изделий — были отобраны около 70 экспонентов. Пришло время показать, насколько разнообразна и многослойна сущность современного чешского «искусства огня», которым Чехия может по праву гордиться. Выставка посвящена успехам чешских технологов, дизайнеров и художников.

Выставка проводится по случаю Международного года стекла и 30-летия Ассоциации стекольной и керамической промышленности Чешской Республики.

К выставке подготовлена ​​сопроводительная программа. В воскресенье, 1 мая 2022 года, состоится День стеклодувов и керамистов, где посетители увидят образцы работ мастеров своего дела, презентации и продажи продукции или испытают свои силы в мастер-классах.

Выставка в Национальном техническом музее (Костельни 42, Прага 7) будет проходить с 14 апреля по 2 октября 2022 года.