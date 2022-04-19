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Известные актеры и создатели комиксов приедут на Comic-Con Prague 2022

Известные актеры и создатели комиксов приедут на Comic-Con Prague 2022

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Comic-Con Prague посетят многие знаменитости из мира фэнтези, научной фантастики и хорора. Среди новых гостей, например, английский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец» и капитана Эдварда Джеймса Смита в художественном фильме «Титаник».
Известные актеры и создатели комиксов приедут на Comic-Con Prague 2022

Фестиваль поп-культуры пройдет в O2 Universum в Праге с 22 по 24 апреля. По словам одного из организаторов Ивы Павлоусковой, посетителей ждут не только фотосессии, автографы и беседы с актерами и творческими деятелями, но и показы, мастер-классы, конкурсы, выставки, концерты, а также видеоигры и настольные игры.

 

Приедут знаменитости из «Игры престолов» и «Фантастических тварей

В фестивале примут участие создатели комиксов, писатели, косплееры, а также актеры.

«Финн Джонс [Лорас Тирелл в сериале «Игра престолов»], Виктория Йейтс [фильмы «Фантастические животные: Преступления Гриндевальда» и «Фантастические животные: Тайны Дамблдора», помощница Ньюта Саламандера] и Ричард Койл [«Фантастические животные: Тайны Дамблдора», «Принц Персии: Пески времени» и т.д.] подтвердили свое участие», — сказал Павел Ренчин, директор по маркетингу Active Radio, чье производственное подразделение является соорганизатором мероприятия.

«Также приедут актеры Кристофер Ламберт, Джулиан Гловер, Сэм Уитвер, Тони Амендола и Роберт Пикардо, а из актрис — Хэтти Хейридж или Кара Буоно», — добавил Ренчин.

 

Создатели комиксов из Чехии и других стран

Среди зарубежных создателей комиксов организаторы поприветствуют Дэвида Ллойда, Ли Салливана, Джеймса О'Барра, Кевина Дж. Андерсона или Стюарта Кеннета Мура. Из Чехии будут — Петр Копль, Никкарин, Дан Черный и Алиса Славичкова. Посетители смогут наблюдать за работой всех художников. На фестивале с лекцией выступит астроном и популяризатор науки Йиржи Григар.

Под видео- и настольные игры будет отведена площадь более 1400 квадратных метров. В гигантской игровой комнате будут представлены новые и ретро-консоли, видеоигры, виртуальная реальность, а также игровые компьютеры, ноутбуки, также будут десятки столов для карточных и настольных игр и головоломок.

 

В прошлом году фестиваль посетили более 18 000 человек

Специальная выставка FutureCity перенесет заинтересованных в недалекое будущее в Праге с использованием современных виртуальных технологий. На фестивале также будет представлен мюзикл Рэя Брэдбери «2116» в постановочном костюмированном концерте и выставка скульптур Lego в натуральную величину, а также костюмы и реквизит из «Звездного пути». Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Поп кино Чехия культура
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