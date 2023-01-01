Уже в эти выходные! Comic-Con в Праге 2023

За одни выходные поклонники жанров и тем поп-культуры смогут встретиться с беспрецедентным количеством актеров, художников комиксов, писателей и других деятелей искусства.
Среди недавно подтвержденных — Иэн Макдиармид, актер и режиссер, наиболее известный по роли императора Палпатина во франшизе «Звездные войны», и пара актеров из популярного британского ситкома «Алло, алло!» Ким Хартман и Ричард Гибсон.
Cтолица Чехии также поприветствует актрису Кристину Чонг, которая с 2022 года играет одну из главных ролей в сериале «Звездный путь: Странные новые миры (2022)», и Элоди Грейс Оркин, которую фанаты наверняка знают по сериалу «Очень странные дела». Список создателей комиксов не менее насыщен, в нем есть такие новые имена, как Р. М. Гера, Фрэнк Чо или Махмуд Асрар, не будет недостатка и в популярных представителях из Чехии. Cinema City также предложит собственную зону развлечений, и это далеко не все!
Источник: cysnews.cz
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