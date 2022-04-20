«Ночь костелов» в Чехии пройдет 10 июня

10 июня в Праге и других городах Чехии пройдет «Ночь костелов». В ежегодной акции примут участие 1 178 костелов, церквей и других религиозных объектов.

10 июня храмы, колокольни, монастыри и костелы Чешской Республики откроют свои двери для посетителей. Это уникальное событие, которое ежегодно проходит в стране и позволяет жителям республики заглянуть в закрытые для обывателей части религиозных комплексов.

«Ночь костелов» нельзя назвать обыкновенной прогулкой по старинным зданиям, ведь костелы открываются в вечернее время. От этого экскурсия по религиозным памятникам становится по-настоящему таинственным и зачаровывающим событием.

В рамках «Ночи костелов» пройдут театральные представления, лекции, выступления музыкантов и т.д. Подробнее познакомиться с программой можно на сайте мероприятия Nockostelu.

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