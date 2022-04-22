Чехи стали пить меньше пива. Производство снизилось на 2,8%

На чешский рынок пивоварни предоставили 14,8 млн гектолитров пива, что на 762 000 гектолитров меньше, чем в 2020 году, то есть с разницей в 5%. Четверть продукции отечественного производства продавалась в ресторанах и барах.
По сравнению с предыдущим 2019 годом, когда было произведено 21,6 млн гектолитров пива, производство пивоварен уменьшилось на два миллиона гектолитров.
«За два года ковида каждый житель выпил на 15 полулитровых кружек меньше, а со 129 литрами мы достигли исторически пятого самого низкого показателя. На общее внутреннее потребление в основном повлияли длительные противоэпидемические меры, ограничения на гастрономические операции и туризм», — сказал председатель ассоциации Франтишек Шамал.
Самым популярным сортом пива остается лагер, то есть пиво низового брожения крепостью от одиннадцати до двенадцати градусов. Лагер составляет 55% от общего объема производства. Доля разливного пива составила почти 41%. На категорию других сортов пива приходилось 4% от общего объема производства.
По словам президента профсоюза, пивоваренные заводы переживают сложный период, в основном из-за роста себестоимости или нехватки сырья, что в основном связано с ростом инфляции и войной в Украине. «Эта ситуация затронет все пивоваренные заводы, независимо от их размера. Нам нужно будет работать с правительством и другими сторонами, чтобы поддерживать конкурентоспособность одной из самых традиционных отраслей в нашей стране», — добавил Шамал.
Источник: ceskenoviny.cz
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